У Samsung прокоментували витік особистих фото користувачів
Кілька днів тому користувачі флагманських Samsung Galaxy S9, S9 Plus та Note 8 почали скаржитися на те, що їх смартфони самостійно відправляють особисті фото випадковим людям зі списку контактів. Відслідкувати та попередити надсилання повідомлень не виходило.
Про це повідомляє Business Insider.
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Сьогодні, 3 червня, прес-служба корейської компанії дала офіційний коментар щодо цієї проблеми.
Ми в курсі справи. Наші технічні експерти вже вивчають цю проблему. Стурбованим клієнтам рекомендуємо зв'язатися з нами безпосередньо за телефоном гарячої лінії,
– заявили в прес-службі Samsung.
Варто зазначити, що в основному про несправності повідомляють користувачі із США, в той час як в інших країнах подібного не спостерігається. Проте, перестрахуватися до виходу офіційного виправлення не завадить.
Відомо, що розсилкою особистих фотографій займається фірмовий додаток Samsung Messenger. Якщо на вашому смартфоні встановлена ця програма, до офіційного рішення проблеми рекомендується обмежити їй доступ до даних. Для цього треба зайти в "Налаштування" → "Програми" → "Samsung Messages" → "Дозволи" та відключити доступ до пам'яті.
Раніше 24 канал повідомляв, що додаток Texting від Samsung, який встановлений на смартфони бренду, відправляє випадкові фотографії власника іншим користувачам. При чому з цією проблемо зіштовхнулись користувачі нових моделей: Galaxy Note 8 і Galaxy S9.
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