У Samsung прокоментували витік особистих фото користувачів

Кілька днів тому користувачі флагманських Samsung Galaxy S9, S9 Plus та Note 8 почали скаржитися на те, що їх смартфони самостійно відправляють особисті фото випадковим людям зі списку контактів. Відслідкувати та попередити надсилання повідомлень не виходило.

Про це повідомляє Business Insider.

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Сьогодні, 3 червня, прес-служба корейської компанії дала офіційний коментар щодо цієї проблеми.

Ми в курсі справи. Наші технічні експерти вже вивчають цю проблему. Стурбованим клієнтам рекомендуємо зв'язатися з нами безпосередньо за телефоном гарячої лінії,

– заявили в прес-службі Samsung.

Варто зазначити, що в основному про несправності повідомляють користувачі із США, в той час як в інших країнах подібного не спостерігається. Проте, перестрахуватися до виходу офіційного виправлення не завадить.

Відомо, що розсилкою особистих фотографій займається фірмовий додаток Samsung Messenger. Якщо на вашому смартфоні встановлена ​​ця програма, до офіційного рішення проблеми рекомендується обмежити їй доступ до даних. Для цього треба зайти в "Налаштування" → "Програми" → "Samsung Messages" → "Дозволи" та відключити доступ до пам'яті.

Раніше 24 канал повідомляв, що додаток Texting від Samsung, який встановлений на смартфони бренду, відправляє випадкові фотографії власника іншим користувачам. При чому з цією проблемо зіштовхнулись користувачі нових моделей: Galaxy Note 8 і Galaxy S9.

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