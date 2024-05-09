Голова Чернігівської МВА попередив про плани ворога вдарити по критичній інфраструктурі міста

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський зробив нове попередження щодо можливих дій росіян. Посадовець зазначив, що ворог планує завдати ударів по критичній інфраструктурі Чернігова.

Крім того, Брижинський вкотре закликав громадян у разі повітряної тривоги не ігнорувати її та проходити в укриття цивільного захисту.

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Ворог планує вдарити по критичній інфраструктурі Чернігова

Начальник Чернігівської МВА наголосив, що російська армія хоче завдати ударів по низці об'єктів критичної інфраструктури Чернігова.

До об'єктів критичної інфраструктури відносяться:

телерадіовежі;

теплоелектростанції;

газорозподільчі станції;

адміністративні будівлі органів влади тощо.

Уникайте місць скупчення людей та не перебувайте поруч з об'єктами критичної інфраструктури,

– наголосив Брижинський.

Що уразив ворог під час останньої масованої атаки по Україні

У Міністерстві енергетики наголосили, що під час нічної масованої атаки 8 травня були атаковані об'єкти генерації та передачі електроенергії Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Також внаслідок атаки було пошкоджено обладнання на одному з об'єктів "Укренерго" у центральному регіоні.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про атаку на енергоінфраструктуру Полтавщини. На об'єкті виникла пожежа. На щастя – без постраждалих.

Росія також атакувала 3 теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання компанії. У компанії додали, що це вже п'ятий масований обстріл її енергетичних об'єктів за останні півтора місяця.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук також розповіла, що ворог влучив по об'єкту енергетики в регіоні. На місці влучання виникла пожежа, минулося без постраждалих, натомість стан пошкоджень об'єкта ще уточнюють.

В Укренерго також повідомили про запровадження обмежень внаслідок масованої атаки 8 травня. Поки що обмеження стосуються тільки бізнесу та промисловості, але в компанії попередили, що якщо ввечері споживання продовжить зростати, то будуть змушені застосувати аварійні відключення і для побутових споживачів по всій Україні.