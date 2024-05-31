У США підтвердили, що дозволили Україні бити по Росії західною зброєю

Президент США Джо Байден дійсно дав Україні дозвіл завдавати ударів по Росії переданою американською зброєю.

Про це державній секретар США Ентоні Блінкен сказав на пресконференції.

Читайте також Вплинули кілька людей: хто переконав Байдена дати дозвіл бити по Росії

Дозвіл бити по Росії

Блінкен розповів, що після початку наступу росіян на Харківщину Україна запросила у США дозвіл на використання американської зброї для ударів по Росії. Це стосується безпосередньо атак на ворожих солдатів, які зосереджені з іншої сторони кордону, тобто атак на військові цілі.

Це дійшло до президента (Джо Байдена – 24 Канал), і, як ви вже чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою,

– сказав держсекретар США.

Він додав, що Сполучені Штати продовжать робити те, що робили – у разі потреби адаптуватися та підлаштовуватися.

Реакція Зеленського

Володимир Зеленський на пресконференції у Швеції заявив, що отримав певний меседж щодо згоди США на удари по російській території.

У нас був меседж від американської сторони. Рано-вранці сьогодні (31 травня, – 24 Канал) я отримав це повідомлення від моїх військових,

– сказав президент.

Глава держави додав, що не може розкривати подробиць, але хоче "побачити, що відбудеться на практиці".

"Але те, що я бачу, у будь-якому випадку є кроком вперед, до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше. Щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть в населених пунктах біля кордону",

– наголосив Володимир Зеленський.

Які ще країни дозволили використовувати свою зброю