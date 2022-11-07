Україна отримала перші NASAMS: скільки треба таких систем, щоб захистити Київ

Україна отримала перші дві американсько-норвезькі системи NASAMS. Така зброя суттєво посилить захист українського неба і дозволить розпочати формування багаторівневої системи ППО і ПРО.

Комплекси NASAMS допоможуть Україні посилити захист столиці від нових можливих терористичних російських ракетних атак. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський.

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Експерт зазначив, що системи NASAMS є високотехнологічною зброєю, яку Україна потребує у більших кількостях.

Два комплекси NASAMS, з досить високою ймовірністю, зможуть захистити місто Київ. Йдеться про перспективу створення багаторівневої системи протиповітряного і протиракетного захисту України. Така передача є черговим кроком до створення цієї системи, бо вона складається з наявних сил та засобів,

– пояснив оглядач.

За його словами, такі види озброєння як NASAMS є дуже важливими елементами цієї системи.

"Неможливо її десь створити й перенести в Україну – вона має нарощуватися поступово. Наявність саме таких комплексів свідчить про те, що і ми, і наші союзники усвідомлюємо необхідність отримання таких комплексів задля розгортання тотальної системи ПРО і ППО, тому що ця загроза для цивільного населення є надзвичайно серйозною", – додав фахівець.

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На його думку, такі системи важливі з огляду і на можливе застосування Росією іранських балістичних ракет.

"Жодна система ППО не забезпечує 100 відсотків гарантії збиття всіх повітряних цілей, але підвищує ймовірність захисту. Чим більше таких систем – тим більша ймовірність захисту", – резюмував Грабський.

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