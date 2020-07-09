Пандемія коронавірусу негативно вплинула на економіку всього світу, зокрема і України. Однак в уряді вважають, що Україна вже пройшла критичну стадію економічної кризи та вийшла на відновлення.

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю виданню "Сегодня" пояснив, що важкими місяцями для нашої економіки були квітень та травень, а вже у червні економічні процеси запустилися.

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Марченко додав, що цифри реєстрації нових ФОПів вийшли на докризовий рівень, а споживання електроенергії в останні дві декади свідчить про відновлення промислового виробництва.

За словами міністра, немає підстав вважати, що падіння економіки в Україні буде більшим, ніж в розвинених країнах.

4,8% падіння ВВП – реальний показник. Цьому є кілька пояснень. Україна не сильно інтегрована в найбільш постраждалі економічні ланцюжки світової економіки,

– додав він.

Сергій Марченко наголосив, що ринки нашої експортної продукції зерна і продуктів харчування збереглися. "Падіння цін на руду і метал – не таке сильне, як на нафту і газ. Тому для України, з точки зору зовнішніх позицій, ситуація не настільки вразлива, як для інших країн", – зауважив міністр.

На його думку, зараз немає підстав очікувати падіння цін на продукцію вітчизняного експорту.

На продукти харчування і зернові попит був завжди. Ми – одна з топових країн, які забезпечують світ продуктами харчування,

– підсумував він.

Економічна криза в Україні: що відомо

У МВФ прогнозують, що у 2020 році ВВП України впаде на 8,2%. Загалом Україна зможе вийти з кризи у 2023, а то й у 2024 році.

У Київській школі економіки оцінюють втрати України від запровадження карантину у 53,5 мільярда доларів.

У квітні 2020 року – у другий місяць карантину – в Україні різко обвалилася середня зарплата.

Кількість безробітних в Україні в час пандемії подвоїлась.

У НБУ вважають, що для України коронакриза є менш страшною, аніж для багатьох інших країн світу.



Що відомо про економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу