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      Україна отримає 135 мільйонів доларів на покращення медицини

      - Читать новость на русском
      Світовий банк готовий надати Україні додаткові гроші / unsplash.com

      Світовий банк висловив готовність допомогти Україні через коронавірус. Задля покращення медичних послуг українцям на місцях організація може виділити 135 мільйонів доларів.

      Денис Шмигаль зустрівся із виконувачем обов'язків директора Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України Алексом Кремером. Про це прем'єр повідомив у своєму телеграм-каналі.

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      На зустрічі партнери зі Світового банку висловили готовність надати Україні гроші через коронавірус.

      На що спрямують 135 мільйонів доларів

      • закупівлю медичного обладнання,
      • реконструкцію амбулаторій сімейної медицини
      • впровадження в регіонах медичної реформи.

      Що таке Світовий банк?Це одна з найбільших світових організацій, що надає допомогу країнам задля їхнього розвитку. Світовий банк підтримує зусилля держав, спрямовані на інвестування капіталу в людські ресурси. Надає гроші на будівництво шкіл, оздоровчих центрів, постачання питної води, формування орієнтованих на розвиток урядів та захисту довкілля.

      До складу організації входять ще дві інституції – Міжнародний банк реконструкції та розвитку й Міжнародна асоціація розвитку. Членами Світового банку є 189 держав.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Міністерство охорони здоров’я Денис Шмигаль Медицина Коронавірус в Україні Лікарня Новини України Медична реформа МВФ ЄБРР Гроші Світовий банк
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