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      Україна в Парижі має ставити питання про мирну угоду з РФ щодо Донбасу, – Зеркаль

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      Зеркаль вважає, що Україні потрібна мирна угода з Росією щодо Донбасу / obozrevatel.com

      Для реального врегулювання війни на Донбасі Україні потрібно поставити на нормандському саміті в Парижі питання про початок укладення мирної угоди з Росією. У ній мають бути зазначені зобов’язання обох сторін.

      Таку заяву зробила ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ефірі телепрограми "Право на владу".

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      Вона пригадала, що Міжнародний кримінальний суд визнав: на Донбасі триває міжнародний конфлікт між двома сторонами  Україною і Росією.

      Аби владнати ситуацію, нам потрібна мирна угода, яка надаватиме нам певні гарантії миру на Донбасі та за яку Росія буде нести міжнародно-правову відповідальність... Тому треба ставити питання щодо початку переговорів між Україною і Росією про мирну угоду з гарантіями та чіткими положеннями щодо зобов’язань сторін,
      – наголосила Зеркаль.

      На її думку таку угоду щодо Донбасу можна досягнути за рік. Проте, на повноцінне повернення окупованих територій знадобиться значно більше часу.

      "На договір можна вийти за рік. На реінтеграцію за 5-10 років. Все залежить від того, яких ми досягнемо умов. У Росії є чітка позиція. Путін оголосив, що його мета – відновлення Росії в кордонах 1795 року. Чи змінилася його мета? Я не чула", – підсумувала Зеркаль.

      Що треба знати про нормандський саміт щодо Донбасу

      • Відбудеться він 9 грудня та пройде у Парижі. Україна, Росія, Німеччина та Франція вже узгодили цю дату.
      • У його межах вперше можуть зустрітися віч-на-віч Зеленський і Путін.
      • Востаннє у нормандському форматі український та російський президенти (Порошенко і Путін) бачились ще у 2016 році.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Олена Зеркаль Нормандський формат Новини Росії Україна – Росія
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