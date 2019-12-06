Україна в Парижі має ставити питання про мирну угоду з РФ щодо Донбасу, – Зеркаль

Для реального врегулювання війни на Донбасі Україні потрібно поставити на нормандському саміті в Парижі питання про початок укладення мирної угоди з Росією. У ній мають бути зазначені зобов’язання обох сторін.

Таку заяву зробила ексзаступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в ефірі телепрограми "Право на владу".

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Вона пригадала, що Міжнародний кримінальний суд визнав: на Донбасі триває міжнародний конфлікт між двома сторонами – Україною і Росією.

Аби владнати ситуацію, нам потрібна мирна угода, яка надаватиме нам певні гарантії миру на Донбасі та за яку Росія буде нести міжнародно-правову відповідальність... Тому треба ставити питання щодо початку переговорів між Україною і Росією про мирну угоду з гарантіями та чіткими положеннями щодо зобов’язань сторін,

– наголосила Зеркаль.

На її думку таку угоду щодо Донбасу можна досягнути за рік. Проте, на повноцінне повернення окупованих територій знадобиться значно більше часу.

"На договір можна вийти за рік. На реінтеграцію за 5-10 років. Все залежить від того, яких ми досягнемо умов. У Росії є чітка позиція. Путін оголосив, що його мета – відновлення Росії в кордонах 1795 року. Чи змінилася його мета? Я не чула", – підсумувала Зеркаль.

Що треба знати про нормандський саміт щодо Донбасу