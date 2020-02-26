Українець намагався провезти в колесі 20 кілограмів наркотиків: відео

На кордоні з Польщею затримали чоловіка, який намагався провезти 20 кілограмів наркотичної речовини у запасному колесі.

На Львівщині прикордонники затримали українця, який їхав з Польщі мікроавтобусом. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Під час контролю у пункті пропуску на авто спрацював службовий пес. Під час перевірки, працівники ДПСУ дістали із мікроавтобуса Mercedes запасне колесо. У ньому українець намагався провезти пакунки із наркотиками. Всього митники вилучили 20 кілограмів.



Митники вилучили 20 кілограмів наркотиків / Фото: ДПСУ

За результатами експрес-аналізу, знайдена речовина виявилась канабісом.

Обшук мікроавтобусу на кордоні – дивіться відео: