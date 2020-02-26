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      Українець намагався провезти в колесі 20 кілограмів наркотиків: відео

      - Читать новость на русском
      У мікроавтобусі знайшли 20 кілограмів канабісу / dpsu.gov.ua

      На кордоні з Польщею затримали чоловіка, який намагався провезти 20 кілограмів наркотичної речовини у запасному колесі.

      На Львівщині прикордонники затримали українця, який їхав з Польщі мікроавтобусом. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

      До теми: Загубив документи під час втечі: у Житомирі поліцейського підозрюють у продажі наркотиків

      Під час контролю у пункті пропуску на авто спрацював службовий пес. Під час перевірки, працівники ДПСУ дістали із мікроавтобуса Mercedes запасне колесо. У ньому українець намагався провезти пакунки із наркотиками. Всього митники вилучили 20 кілограмів.

      20 кілограмів кордон канабіс
      Митники вилучили 20 кілограмів наркотиків / Фото: ДПСУ

      За результатами експрес-аналізу, знайдена речовина виявилась канабісом.

      Обшук мікроавтобусу на кордоні – дивіться відео:

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Львова Кримінал Кримінальні новини Держприкордонслужба Наркотики
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