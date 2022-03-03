"В Україні не війна, а спецоперація": як Путін вигадав фейк, аби приховати звірства Росії

Росія 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Військові країни-окупантки цинічно обстрілюють міста та села. Ракетні та авіаудари цілеспрямовано завдають по житлових районах.

Кількість загиблих серед цивільного населення вже перевищила 200 людей. Серед них є діти. Також в ООН заявили про понад пів тисячі постраждалих. Від початку війни з України виїхало близько мільйона людей.

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Ще увечері 23 лютого українці планували майбутнє, мріяли, проводили час з друзями та рідними. Вони ще не знали, що у ніч з 24 лютого доведеться прокинутися від тривожного повідомлення: "почалася війна".

Як Росія вигадала цинічний фейк, читайте у матеріалі 24 каналу.

Спецоперація – фейк Путіна

Уночі 24 лютого Володимир Путін заявив про початок спеціальної військової операції на окупованому Донбасі. Тоді очільник Кремля цинічно наголосив: зіткнення Росії з "націоналістичними силами в Україні" – неминуче. Путін навіть звернувся до воїнів ЗСУ з закликом "негайно скласти зброю та йти додому".

Невдовзі після ганебного й брехливого звернення Путіна Росія розпочала повномасштабну війну. Окупанти обстріляли низку міст України. Зокрема, Київ, Харків та Одесу.

Росія боїться слова "війна"

За 7 днів війни в Україні вбили близько 9 тисяч російських солдатів. Водночас Росія лише на четвертий день війни визнала, що у неї є втрати. Кількість загиблих окупантів применшили до 498 людей.

Росія панічно боїться, що її громадяни прозріють у масштабах країни. Тому за поширення інформації про війну з Україною росіян хочуть садити у в'язницю на 15 років.

Роскомнадзор навіть погрожує заблокувати на території країни "Вікіпедію".

Водночас попри всі цинічні намагання влади приховати правду, росіяни все частіше гуглять "втрати", "загиблі" і "полонені".

Звірства Росії в українських містах

Спершу Росія заявляла, що її ціллю є військові об'єкти. Водночас знавіснілі окупанти обстрілюють цивільні райони. Зокрема, гатять по:

лікарнях;

пологових будинках;

школах;

дитсадках.

Президент Володимир Зеленський наголосив: Росія заявляє про міфічні загрози з боку НАТО, але веде війну проти українських дітей.

Що це за війна проти українських дітей! Хто вони? Вони теж неонацисти? Або це солдати НАТО, які загрожували Росії. Вбиті і поранені діти – це вирок цьому вторгненню,

– заявив Зеленський.

Росія обстрілює міста України

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія обстрілює українські міста системами "Град", "Смерч" та "Ураган".

Увага! ФОТО та ВІДЕО ДОКАЗИ

Київ

Ракетний обстріл Києва: дивіться відео

Снаряд влучив у житловий будинок: дивіться відео

Російська ракета влучила у житловий будинок / ДСНС України

Як тепер виглядає Буча (Київська область): дивіться відео

Харків

Росія обстрілює Харків "Градами": дивіться відео

Харків після бомбардування: дивіться відео

Чернігів

Російські літаки атакували Чернігів: дивіться відео

Житомир

Наслідки обстрілів у Житомирі / ДСНС України

Усі фото та відео з нищівними діями Росії на території України не вмістити у жодну новину. Але країна-окупантка неодмінно відповість за кожен свій злочин.

Доки у Кремлі розповідають про "спецоперацію" 141 країна світу вимагає від Росії припинити війну в Україні та вивести війська.

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Документ, де зібрані головні фейки провладних російських ЗМІ, а також відповіді-спростування з фото- та відеодоказами до них можна переглянути за посиланням — bit.ly/talk2russians.