Далеко не всі володіють інформацією про надання такої допомоги потерпілому та й не кожному вдається зорієнтуватися у стресовій ситуації. Проте завдяки сучасним технологіям зробити необхідні для врятування життя кроки тепер легко.

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Команди фахівців 42flows.tech, UniSafe (Дніпро), УКУ та організація STOP THE BLEED (US) створили додаток TacticMedAid для українців, які зіштовхнулися з потребою у наданні першої медичної допомоги. Додаток містить два розділи, цивільний та військовий.

Цивільний

У першому описується, як допомогти при різних видах кровотеч, оскільки вони часто стають причиною смерті під час військових дій.

Військовий

Другий розділ містить пояснення алгоритмів дій при різних поширених видах травм та поранень в умовах бойових дій.

Знімки екрана Iphone

Зверніть увагу, що додаток абсолютно безкоштовний і працює в офлайн режимі. Проте наразі він доступний тільки на операційній системі iOS.

Завантажити застосунок можна за посиланням.

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