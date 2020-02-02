Українка у заручниках Пакистану, проросійські білборди в Києві – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Українка, яка не може повернутися на батьківщину

Лариса Мохаммад вже 29 років живе у Пакистані. Через окупацію її рідного Луганська, влада країни не може встановити її громадянство. А отже – і видати їй закордонний паспорт. Юристи радять звернутися жінці до Українського суду. Адже лише так є можливість встановити громадянство.

Дивіться відео: як Лариса Мохаммад опинилася в Пакистані, і чому не може виїхати

Російська пропагандою в Києві

Банери з неоднозначним текстом "Росія – наш головний стратегічний партнер", під яким стоїть підпис "Олег Катющенко", розмістили в Києві 29 січня. Активісти викликали поліцію з вимогою прибрати рекламу, яка порушує законодавство України. Будівельний бізнесмен Олег Катющенко, фото якого було зображено на білбордах, прокоментував, що не розуміє, хто міг вчинити це.

Дивіться відео: бізнесмен Катющенко прокоментував проросійські білборди зі своїм зображенням

Кототерапія в Черкасах

В одній з ветеринарних клінік Черкас пропонують прийти й погладити котів. Своїм візитом усі охочі не лише покращать собі настрій, а й допоможуть соціалізуватись тутешнім пухнастим мешканцям. Кімнату з котами у ветеринарній клініці називають обіймальнею. Там мешкає з десяток безпритульних котів, яких підібрали на вулицях і так врятували від смерті.

Дивіться відео: працівники ветклініки у Черкасах запрошують охочих пообіймати тварин

Наймолодший письменник фентезі

16-річний Святослав Ємець презентував свою першу книгу "Єгипетська легенда", і став наймолодшим письменником в жанрі фентезі. Хлопця внесли до Книги рекордів України.

Дивіться відео: як пройшла презентація книги наймолодшого автора фентезі в Україні

Дивовижний порятунок цуценяти на Житомирщині

На початку січня 2020 року цуценя запхали у пластиковий бутель, замотали скотчем і викинули помирати посеред лісосмуги під Житомиром. За щасливою випадковістю, прикордонник-кінолог Сергій проходив через ліс, і врятував тварину.

Дивіться відео: як прикордонник врятував цуценя