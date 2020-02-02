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      Українка у заручниках Пакистану, проросійські білборди в Києві – відео тижня

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      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Українка, яка не може повернутися на батьківщину

      Лариса Мохаммад вже 29 років живе у Пакистані. Через окупацію її рідного Луганська, влада країни не може встановити її громадянство. А отже – і видати їй закордонний паспорт. Юристи радять звернутися жінці до Українського суду. Адже лише так є можливість встановити громадянство.

      Дивіться відео: як Лариса Мохаммад опинилася в Пакистані, і чому не може виїхати

      Російська пропагандою в Києві

      Банери з неоднозначним текстом "Росія – наш головний стратегічний партнер", під яким стоїть підпис "Олег Катющенко", розмістили в Києві 29 січня. Активісти викликали поліцію з вимогою прибрати рекламу, яка порушує законодавство України. Будівельний бізнесмен Олег Катющенко, фото якого було зображено на білбордах, прокоментував, що не розуміє, хто міг вчинити це.

      Дивіться відео: бізнесмен Катющенко прокоментував проросійські білборди зі своїм зображенням

      Кототерапія в Черкасах

      В одній з ветеринарних клінік Черкас пропонують прийти й погладити котів. Своїм візитом усі охочі не лише покращать собі настрій, а й допоможуть соціалізуватись тутешнім пухнастим мешканцям. Кімнату з котами у ветеринарній клініці називають обіймальнею. Там мешкає з десяток безпритульних котів, яких підібрали на вулицях і так врятували від смерті.

      Дивіться відео: працівники ветклініки у Черкасах запрошують охочих пообіймати тварин

      Наймолодший письменник фентезі

      16-річний Святослав Ємець презентував свою першу книгу "Єгипетська легенда", і став наймолодшим письменником в жанрі фентезі. Хлопця внесли до Книги рекордів України.

      Дивіться відео: як пройшла презентація книги наймолодшого автора фентезі в Україні

      Дивовижний порятунок цуценяти на Житомирщині

      На початку січня 2020 року цуценя запхали у пластиковий бутель, замотали скотчем і викинули помирати посеред лісосмуги під Житомиром. За щасливою випадковістю, прикордонник-кінолог Сергій проходив через ліс, і врятував тварину.

      Дивіться відео: як прикордонник врятував цуценя

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Відео тижня Новини Черкас Новини Києва Пакистан Новини Житомира Україна – Росія Новини Луганська Російська пропаганда Книги Діти і неповнолітні МЗС України
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