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      Українська Церква – за українську мову, – Епіфаній виступив з важливим зверненням до Ради

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      Голова ПЦУ митрополит Епіфаній
      Голова ПЦУ митрополит Епіфаній / Getty Images

      Очільник Православної церкви України Епіфаній закликав Верхову Раду проголосувати 25 квітня за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

      За словами спікера українського парламенту Андрія Парубія, 25 квітня депутати мають ухвалити закон про функціонування української мови. Чинний президент Петро Порошенко, зі свого боку, запевнив, якщо це станеться, він неодмінно підпише закон про мову.

      Читайте також: Закон про державну мову: хто та де муситиме говорити українською

      Про необхідність ухвалення такого рішення заявив і митрополит Епіфаній. Як підкреслив священнослужитель, шлях наближення до Христа у кожного народу – це рідна мова.

      "Бо коли я молюся незнайомою мовою, то, хоч дух мій молиться, проте розум мій залишається без плоду", – як приклад навів він Перше послання апостола Павла до коринфян.

      Відтак, очільник ПЦУ закликав Верховну Раду 25 квітня проголосувати за відповідний законопроект.

      Українська Церква – за українську мову!
      – наголосив Епіфаній.

      Читайте також: Жалюгідні втікачі і зрадники: у ВРУ відреагували на збір підписів про відставку Парубія

      Також за захист української мови виступає майбутній президент Володимир Зеленський.

      "Я повинен захищати українську мову. І я буду", – переконує політик.

      Що передбачає закон про мову: дивіться інфографіку 

      мова, закон, іфнографіка, українська, парламент, Верховна Рада, закон

      blog_ava
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      24 квітня
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      Теги: Українська мова мовне питання Верховна Рада Православна церква України Релігія Епіфаній Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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