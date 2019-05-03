Українців застерегли, що держава знатиме, хто оформив російські паспорти

Україна без проблем зможе отримати списки українських громадян, які отримають російські паспорти, запевнив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак.

На запитання ведучого телеканалу ZIK, чи є в України технічні засоби, щоб визначати тих громадян, які отримають російський паспорт, Гримчак відповів, що таких засобів немає, але ці дані частково несекретні в Росії.

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Список тих людей, які отримали російське громадянство як друге, можна отримати. Річ у тім, що згідно з російським законодавством, дозволено мати друге і третє громадянство, але про це обов'язково повідомляти в органи влади. Тому я не бачу в цьому проблем, і ми будемо мати повністю всі дані,

– наголосив Гримчак.

Раніше Гримчак застеріг, що жителі окупованих територій, які погодились отримати паспорт Росії, можуть втратити громадянство України. Таких осіб пропонують позбавляти українського і закордонного паспортів.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій Донбасу.

А 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців з окупованого Криму.