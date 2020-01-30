Укроборонпром простріляв броню БТР-4, у якій раніше знайшли дірки: що з цього вийшло – відео

Харківське конструкторське бюро провело відкриті випробування зварних з'єднань броні для БТР-4. Раніше в Укроборонпромі розгорівся скандал, позаяк броню передали конструкторам з великим браком та дірками, які можна прострелити.

Під час випробувань броню не було прострелено жодного разу. Це підтверджує її стійкість та придатність для виготовлення майбутніх партій, повідомляє Укроборонпром.

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Випробовували зварні з'єднання корпусу з тієї самої скандальної партії, через яку Укроборонпром організував масштабну перевірку. Зокрема, випробовували два типи з'єднань – зі зміцнюючою наплавкою та підкладкою з броньової сталі і без нанесення наплавки.

Обстріл виконувався бронебійно-запалювальними кулями калібру Б-32 з кулемета. Обидва типи з'єднань витримали обстріл і не були пробиті.

Випробування корпусів броні БТР-4: дивіться відео

За повідомленням держконцерну, це свідчить, що корпус БТР-4Е відповідає усім технологічним вимогам щодо протикульної стійкості зварних з'єднань.

Так само було встановлено, що наплавка не впливає на бронестійкість корпусів, тому виробнику рекомендують виключити цей тип робіт. Це повинно зекономити гроші державі та час виробнику.

Результати випробування корпусів БТР-4: дивіться фото

Стрільби по броні: реальна перевірка чи лотерея

Навряд Укроборонпром підставлятиме життя та здоров'я українських бійців під загрозу, втім видання Defense Express, яке і повідомляло про діряві корпуси броні, стверджує, що такий вид випробування є радше лотереєю.

Журналісти посилаються на дослідження науково-дослідного інституту озброєння ЗСУ, який наголошує, що "високий рівень структурної та механічної неоднорідності одержуваних зварних з'єднань вносить в такі випробування досить велику ймовірнісну складову".

Інститут стверджує, що у цьому разі для забезпечення гарантованого захисту особового складу бронеавтомобіля вимушеним конструкторським рішенням може бути тільки збільшення запасу за товщиною броньованої сталі.

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Втім це потягне за собою певні негативні наслідки, серед яких, зокрема, зростання маси БТР, що впливає на характеристики прохідності і рухомості.

Діряві корпуси броні для БТР-4: коротко

Перші три броньовані корпуси, які "Лозовський ковальсько-механічний завод" поставив харківським конструкторам, мали явні ознаки браку. Фахівці стверджують, що у випадку з цим браком мовиться не про звичайний "провар", а про пустоти під тонкими шарами металу та тріщини, що ледь ховаються під фарбою.

Ба більше, корпуси броні у такому стані, що на них навіть не можна буде встановити вузли та агрегати. Як стверджують журналісти, для цього їх ще доведеться "допилювати напильником".

Коли скандал набув обертів, Міністерство оборони припинило приймати цей зразок бронетранспортерів, а Укроборонпром влаштував велику перевірку.

Браковані корпуси броні для БТР-4: дивіться фото

Що відомо про БТР-4?БТР-4 "Буцефал" – повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер, розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро. Призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки у бою.