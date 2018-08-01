Усик зробив комплімент на адресу скандального пропагандиста Шарія

Український боксер, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик схвально висловився про діяльність проросійського журналіста і блогера Анатолія Шарія.

Про це повідомляє Depo.Сектор.

Так, у Києві під час прес-конференції Усика і його промоутера Олександра Красюка представники команди Шарія поставили боксерові запитання щодо його критиків. Відповідаючи, Усик сказав: "Анатолій красунчик, до речі. Бачив, як він критиків "растиківаєт".

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"Хочу попросити: нехай вони зберуть людей незадоволених, яким я не подобаюся. Я з ними вийду. Ось скільки їх буде – я один проти них битимусь. Вони сходять з розуму. Щось пишуть, обзиваються. Це божевілля", – відповів Усик на питання про своїх критиків.

Хто такий Анатолій Шарій? Проросійський журналіст і блогер, який втік з України в 2012 році і попросив політичного притулку в Литві. Він перебував під двома підписками про невиїзд, але за чужим паспортом вирушив до Москви, а потім – у Нідерланди. Був оголошений у всеукраїнський розшук.



З кінця 2013 року Шарій активно критикує дії української влади і займає відверто проросійську позицію. Називає себе "борцем з українською пропагандою", нібито розвінчуючи фейки, що публікуються в українських ЗМІ. Уже кілька років журналіст приховує своє місце перебування від українських правоохоронних органів.