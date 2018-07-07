В Бельгії створили смачні email-повідомлення

Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King в Бельгії створила сервіс автоматичних відповідей на email для співробітників, які йдуть у відпустку. Таку кампанію запустили 3 липня.

Про це повідомляє MMR.

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Щоб колеги пробачили відпочинок і не засмучувалися, вони отримують смачну розраду від мережі ресторанів. Повідомлення можна створити на whopperooo.burgerking.be, де потрібно вказати місце призначення, тривалість відпустки і залишити опис.

Сайт вже автоматично згенерує подарунковий купон. Далі вам прийде повідомлення, вміст якого необхідно скопіювати в налаштування автовідповідача і вставити ваучер. Колега у відповідь отримає або безкоштовний бургер, або шейк Oreo.

Промо-ролик нового сервісу від Burger King – дивіться відео

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