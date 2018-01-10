31-річний донеччанин організував в івано-Франківську порностудію. Нелегальний бізнес він налагодив на орендованій квартирі.

Про це пише прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

Чоловік разом з місцевими жительками виготовляв та розповсюджував в інтернеті порнографію.

Правоохоронці провели обшуки на орендованій квартирі та вилучили обладнання, за допомогою якого донеччанин знімав і розповсюджував заборонений контент.

Чоловіка вже затримали. Йому загрожує від 3 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.

В Івано-Франківську донеччанин організував порностудію