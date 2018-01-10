В Івано-Франківську донеччанин організував порностудію
20:28, 10 січня 1851 Читать новость на русском
31-річний донеччанин організував в івано-Франківську порностудію. Нелегальний бізнес він налагодив на орендованій квартирі.
Про це пише прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.
Чоловік разом з місцевими жительками виготовляв та розповсюджував в інтернеті порнографію.
Правоохоронці провели обшуки на орендованій квартирі та вилучили обладнання, за допомогою якого донеччанин знімав і розповсюджував заборонений контент.
Чоловіка вже затримали. Йому загрожує від 3 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.
В Івано-Франківську донеччанин організував порностудію
Джерело: 24 Канал
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