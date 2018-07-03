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В мережі опублікували характеристики ще не анонсованого процесора Qualcomm Snapdragon 855

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Qualcomm Snapdragon 855: характеристики
Qualcomm Snapdragon 855: характеристики / Фото з вільних джерел

Користувач Reddit виявив на одному із японських технологічних сайтів зображення із результатами тестування в Geekbench невідомого смартфона компанії Sony. Знахідка примітна тим, що основою пристрою служить поки ще не представлена платформа SoC Snapdragon 855, яка до цього моменту в бенчмарках помічена не була.

Про це повідомляє Gizmochina.

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В однопотоковому режимі результат тестування становив 3033 балів, а в багатопотоковому пристрій і зовсім набрав вражаючі 10 992 балів. Тобто, продуктивність Snapdragon 855 в багатопотоковому тесті Geekbench навіть вище, ніж у SoC Apple A12, яка послужить основою наступних моделей смартфонів Apple iPhone. Остання набирає 4673 і 10 912 балів відповідно.

Результат Snapdragon 855 стає ще цікавішим, якщо згадати, що нинішня флагманська SoC Snapdragon 845 набирає приблизно 2500 і 9000 балів відповідно (показники можуть змінюватися в залежності від смартфона), тоді як результат нинішнього лідера рейтингу iPhone 8 Plus становить 4219 балів в однопотоковому тесті і 10 184 – в багатопотоковому тесті. Тобто, Snapdragon 855, який стане першою 7-нанометровою SoC виробника (і до того ж отримає 2-гігабітний модем Snapdragon X24 LTE), показує більш високий приріст продуктивності, ніж нова SoC Apple A12. Принаймні, якщо судити з перших синтетичних результатів. Як завжди, не варто забувати, що мова про різні програмні платформи.

Варто зазначити, що попередні дані вказували на те, що першим смартфоном з SoC Snapdragon 855 стане Samsung Galaxy S10 або Galaxy X, якщо вірити чуткам про перейменування лінійки.

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Теги: Техно Ґаджети Qualcomm
Джерело: 24 Канал
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