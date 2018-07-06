В мережі опублікували перші "живі" фото велетня Honor Note 10

Невдовзі китайська корпорація Huawei представить світу новий фаблет Honor Note 10. На швидкий реліз вказують "живі" знімки моделі. На фото, які опинилися у інсайдерів, новинка виглядає навіть краще, ніж Huawei P20, корпус якого відрізняється особливим градієнтним покриттям.

Про це повідомляє GizChina.

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Очевидно, корпус смартфона буде виконаний зі скла, оскільки довести метал до такого блиску, – завдання не з легких. У всякому разі, навряд чи виробник піде на такий крок заради смартфона середньої цінової категорії, до якої буде відноситися Honor Note 10.

Незважаючи на те що на фото не видно фронтальну панель майбутнього смартфона, нескладно здогадатися, що вона буде аж ніяк не такою привабливою, як задня. На ній розміститься 6,9-дюймовий дисплей симетричної форми, виконаний за AMOLED-технології, і фірмовий логотип Honor в нижній частині панелі, де цілком міг би розташуватися дактилоскопічний сканер.



Фото задньої панелі фаблета Honor Note 10

Згідно з інформацією, підтвердженою китайським сертифікаційним центром TENAA, в основі Honor Note 10 лежатиме процесор Kirin 970, 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Усередині корпусу виробник має намір вмістити акумулятор ємністю 6000 міліампер годин, який при підвищеній енергоефективності органічної матриці забезпечить смартфону близько 3 днів автономної роботи.

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