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      В Україні заборонили популярні таблетки від грипу та знеболювальне

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      В Україні заборонили кілька серій "Колдфлю" та "Сіган"
      В Україні заборонили кілька серій "Колдфлю" та "Сіган" / pinterest.com

      В Україні заборонили кілька серій таблеток від грипу "Колдфлю", знеболювальних таблеток "Сіган" та інших препаратів.

      Про це йдеться у розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

      Таке рішення прийняли у середу, 28 листопада.

      Читайте також: Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні

      Під заборону потрапили такі препарати:

      "Сіган" таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 4 (4х1) у стрипах серій GS01701, GS01702, GS01703. Ліки застосовують для полегшення болю, зменшення запалення м'яких тканин.

      "Колдфлю" таблетки № 4 (4х1) в стрипах серій GC15701, GC15702. Препарат використовують для симптоматичного лікування застудних захворювань та грипу, ринітів.

      "Кофекс" сироп по 60 мл у флаконі з мірним ковпачком; по 1 флакону в картонній коробці серій GC11602, GC11603, GC11701, GC11702, GC11703, GC11704. Його приписують для лікування сухого, подразливого, виснажливого кашлю

      via GIPHY

      "Ланза" капсули по 30 мг № 20 (10х2) у блістерах серій GL01701. Показання – пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

      "Ензимтал" драже №100 (10х10) у стрипах, серій GE03701. Ліки застосовують для симптоматичного лікування диспепсії, метеоризму.

      "Тилда" таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 200 (4х50) у стрипах серій GT01701, GT01702. Показання – гострий біль, посттравматичний та післяопераційний больовий синдром.

      Виробником усіх вищеперерахованих ліків є Дженом Біотек Пвт. Лтд., Індія.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Ліки Інфекція
      Джерело: 24 Канал
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