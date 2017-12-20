14:51
20 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Форма від Кадирова. Проект Рогозіна
Вєсті Кремля
23:04, 19 грудня
Вєсті.UA. Страхіття Тимошенко. Цариця Неля чекає свого імператора
Вєсті.UA
19:42, 19 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, сьогодні
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Новини Здорове харчування
НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні зникне неякісний шоколад

14:33, сьогодні 445 Читать новость на русском
В Україні зникне неякісний шоколад
В Україні зникне неякісний шоколад / Фото з відкритих джерел

З 1 січня 2018 року українці їстимуть інший шоколад. З наступного року в Україні починають діяти нові вимоги до виробів із какао та шоколаду, які будуть обов'язковими для всіх виробників.

Про це повідомила заступниця міністра аграрної політики з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, передає прес-служба Мінагрополітики.

Читайте також: Чому гарячий шоколад потрібно пити взимку

Європейські вимоги поширюються на всі види шоколадних виробів.

"Наприклад, в темному шоколаді обов’язково має бути не менше 35% какао-продуктів, в перерахунку на суху речовину. В молочному – понад 25%, та не менше 14% молочних продуктів. Білий шоколад має містити не менше 20% какао-масла та понад 14% молочних продуктів", – розповіла Трофімцева.

Якщо ж шоколад не відповідатиме вимогами, то його не можна називати "шоколадом", а лише "солодким батончиком" чи "глазурованою цукеркою".

Теги: LifeStyle Міністерство аграрної політики Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Конструктор фінансових схем, або Хто перетворив КБ
сьогодні, 14:36 Конструктор фінансових схем, або Хто перетворив КБ "Південне" на "чорну діру" космічної галузі
Блог Медіа 636
Салати на Новий рік 2018: рецепти від шеф-кухаря, які можна повторити вдома
сьогодні, 13:01 Салати на Новий рік 2018: рецепти від шеф-кухаря, які можна повторити вдома
Олена Булан 940
Чому зима для українців буде трагічною та кривавою
сьогодні, 12:01 Чому зима для українців буде трагічною та кривавою
Олексій Чибісов 4739
День пам’яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа
сьогодні, 10:01 День пам’яті Василя Сліпака: спогади про легендарного Міфа
Євгенія Мазур 854
Бізнес-освіта для ветеранів АТО: західний досвід
сьогодні, 08:43 Бізнес-освіта для ветеранів АТО: західний досвід
Олексій Ліпіріді 456
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук