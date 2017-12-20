В Україні зникне неякісний шоколад

З 1 січня 2018 року українці їстимуть інший шоколад. З наступного року в Україні починають діяти нові вимоги до виробів із какао та шоколаду, які будуть обов'язковими для всіх виробників.

Про це повідомила заступниця міністра аграрної політики з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, передає прес-служба Мінагрополітики.

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Європейські вимоги поширюються на всі види шоколадних виробів.

"Наприклад, в темному шоколаді обов’язково має бути не менше 35% какао-продуктів, в перерахунку на суху речовину. В молочному – понад 25%, та не менше 14% молочних продуктів. Білий шоколад має містити не менше 20% какао-масла та понад 14% молочних продуктів", – розповіла Трофімцева.

Якщо ж шоколад не відповідатиме вимогами, то його не можна називати "шоколадом", а лише "солодким батончиком" чи "глазурованою цукеркою".