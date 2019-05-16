Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо

Святослав Вакарчук 16 травня представив власну партію "Голос", з якою планує йти на парламентські вибори восени. Наразі до політичної сили входять лише шестеро членів. Проте, музикант закликав небайдужих українців приєднуватися до команди "Голосу".

За словами Вакарчука, він йде у політику аби почати справжні зміни в Україні, яких вимагає народ.

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Ми створюємо нову політичну силу – "Голос". З вашою підтримкою я поведу партію на парламентські вибори. Бо саме під куполом Верховної Ради приймаються головні рішення, які впливають на кожного українця,

– заявив Вакарчук.

Лідер партії "Голос" наголосив, що пріоритет для її засновників – змінити правила гри в українській політиці та відійти від старої системи. Наразі партія перебуває у процесі реєстрації.

Члени партії "Голос": список

Святослав Вакарчук



Засновник партії "Голос" Святослав Вакарчук

Лідер політичної партії "Голос". Вокаліст, музикант та лідер рок-гурту "Океан Ельзи", композитор, громадський діяч, заслужений артист України. Співзасновник Центру економічної стратегії та Фонду "Люди майбутнього", посол доброї волі Програми Розвитку ООН для молоді в Україні.

У 2007 році за списками партії "Наша Україна – Народна самооборона" був народним депутатом Верховної Ради. Однак вже за рік музикант склав свої повноваження.

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За оцінкою низки видань, Святослав Вакарчук входить до першої сотні найвпливовіших і найвідоміших людей в Україні.

Напередодні президентських виборів в Україні ширилися чутки про його ймовірну участь у гонці. Проте, 28 січня 2019 року Вакарчук офіційно заявив, що не буде балотуватися на посаду глави держави.

Юлія Клименко



Член партії Вакарчука "Голос" Юлія Клименко

Була заступницею міністра економіки України у 2015-2016 роках. Має великий досвід в управлінні організаціями у державному та приватному секторах. До 2015 року вона протягом 17 років працювала у приватному секторі на керівних посадах в компаніях з іноземними інвестиціями.

Наразі Клименко є радником Президента Київської школи економіки та опікується бізнес освітою. Має досвід багаторічної співпраці з громадськими організаціями, бізнес-асоціаціями, представниками уряду та парламенту.

Також Клименко була членом правління організації Transparency International Ukraine, але після презентації партії "Голос" завершила співпрацю з нею через участь у передвиборній кампанії.

За участю Юлії Клименко на посаді заступника Міністра економіки здобуто такі досягнення:



- створено офіс ефективного регулювання BRDO;

- усунуто понад 100 бар’єрів для бізнесу;

- розроблено і подано на розгляд уряду стратегію державної політики у сфері малого і середнього бізнесу;

- підписано програму Європейського Союзу EU SURE на суму 95 мільйонів євро для розвитку малого і середнього бізнесу в Україні;

- підписано програму ЄС COSME для підтримки малого і середнього бізнесу обсягом 2,3 мільярда євро;

- підготовлено і запроваджено реформу системи нагляду (контролю), підготовлено закони для їх подальшого прийняття Парламентом;

- розроблено і затверджено процедури та політики в секторі надання державних послуг;

- проведено реформу Міністерства (50% скорочення штату, перегляд функцій і об’єднання департаментів (з 26 до 19), оновлення керівництва департаментів (80%).

Ярослав Юрчишин



Член політсили "Голос" Ярослав Юрчишин

Громадський активіст, експерт у галузі боротьби з корупцією. Був виконавчим директором Transparency International Ukraine, але як і Клименко, завершив співпрацю організацією через участь у передвиборній кампанії.

Він був членом Ради громадського контролю при НАБУ, конкурсної комісії з обрання прокурорів САП, радником на громадських засадах Секретаря РНБО Андрія Парубія, очільником Київської міської територіальної організації партії "ДемАльянс", помічником нардепів Лесі Оробець та Ігоря Кріля. З 2001 року є членом Пласту.

Також, Юрчишин – співавтор антикорупційної реформи в Україні, адже з іншими активістами добився створення антикорупційного суду.

Соломія Бобровська



Член команди партії "Голос" Соломія Бобровська

Українська діячка, у 26 років стала виконувачкою обов'язків голови Одеської обласної державної адміністрації. До цього була радницею голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

У 2017 році вона увійшла в ТОП-30 до 30 за версією видання Kyiv Post. Також нагороджена медаллю УПЦ КП "За жертовність і любов до України".

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Бобровська є співзасновницею громадських ініціатив Євромайдан SOS, Допомога Держприкордонслужбі та активісткою руху "Чесно. Фільтруй Раду!". Наразі вона очолює ГО "Українська Основа" та є членом Пласту.

Також активістка має досвід роботи в громадському секторі та на державній службі в Кабінеті Міністрів (була помічницею віце-прем'єра України з гуманітарних питань Олександра Сича).

Андрій Шараскін



Андрій Шараскін – член партії "Голос"

Кіборг Донецького аеропорту з позивним "Богема", актор та режисер. У серпні 2014 року пішов захищати Україну на Донбас. Через два роки став заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань. Також був головою національного руху "Державницька ініціатива Яроша", а в 2019 році став головою Координаційної ради добровольців та волонтерів Національного Форуму "Трансформація України".

За участь у боях за Донецький аеропорт отримав ще й іменну зброю від секретаря РНБО Олександра Турчинова, нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня, відзнакою Президента України та медаллю учасника АТО.

Юрій Соколов



Член команди партії "Голос" Юрій Соколов

Заслужений лікар України, доктор медичних наук, інтервенційний кардіолог та провідний український вчений. Є професором кафедри кардіології Національної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика та завідувачем відділення Інтервенційної кардіології Національного наукового центру "Інститут кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска" у Києві. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Соколов також є почесним членом Європейського товариства кардіологів (F.F.S.C.), представником України в міжнародній громадській ініціативі "Stent for Life" та членом-кореспондентом Національної Академії медичних наук за спеціальністю інтервенційна кардіологія.

Окрім того, Юрій Соколов має чималі здобутки у медицині – він вперше провів низку складних кардіологічних операцій пацієнтам з інфарктом міокарда.

Святослав Вакарчук представив свою команду, дивіться відео: