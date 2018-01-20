19:45
20 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ ГРЕЦІЯ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Путін не потонув на Водохреща. Антискрєпний флешмоб
Вєсті Кремля
22:37, 19 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, сьогодні
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ ГРЕЦІЯ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Вакцинація дітей у Європі: як за кордоном змушують всіх робити щеплення

16:22, сьогодні 650 Читать новость на русском

Кількість хворих на кір щодня збільшується, зокрема, серед дітей. П'ятеро через відсутність щеплення уже померло. Відтак очільниця МОЗ Уляна Супрун пропонує карати батьків, котрі не роблять дітям щеплення, мовляв, як за кордоном.

В Ізраїлі, Китаї та Туреччині щеплення немовлятам роблять примусово, нікого не запитуючи. Нещодавно обов'язкову вакцинацію запровадили і у Франції. А восени 2017 року в Італії ухвалили спеціальний закон, який забороняє приймати в садки і школи дітей без щеплень. За порушення батьків штрафують на 7,5 тисяч євро. Проти такого нововведення в Італії масово протестували. Мовляв, законодавчі зміни вигідні компаніям-виробникам вакцин, а в людей забирають право вибору і наражають на небезпеку їхніх дітей.

Читайте також: Спалах кору: чому українці відмовились вакцинуватись і як це пов'язано з корупцією в МОЗ

В більшості європейських країнах спеціальних законів, що карають за відмову від щеплень, немає. Однак держава тримає ситуацію під контролем і всіляко спонукає до профілактичних заходів. У Британії, Бельгії, Естонії дітей, яким не зробили обов'язкові щеплення, не зараховують в садки і школи. А в Німеччині батькам за відмову виконувати рекомендації медиків можуть виписати штраф.

Якщо ж, наприклад, теж дитина пішла у садок чи школу і там виявили, що щеплення немає, тоді місто чи область звертається безпосередньо до батьків з проханням приїхати на розмову. Тобто держава наполягає, щоби робили вакцинацію. Якщо ж батьки ігнорують це – тоді законом передбачено штраф до 2,5 тисяч євро,
– розповіла жителька Німеччини, мати двох дітей Аліна Кац.

Упертих батьків адміністративно карають і в Польщі. Щоправда, сума там менша – кілька сотень злотих. Та серед поляків відсоток тих, хто відмовляється від щеплень, невеликий. Після вступу країни до ЄС люди більше довіряють медикам і не бояться неякісних препаратів.

"Кожен має право вибору і може відмовитися. Але, на мою думку, вакцинація вкрай потрібна, оскільки дитина без щеплення може захворіти і заразити багатьох інших людей", – зазначила громадянка Польщі Кароліна.

Читайте також: Кір в Україні: з моменту спалаху хвороби померла восьма людина

В більшості цивілізованих країн до щеплень ніхто нікого не змушує. У Канаді, Норвегії, Іспанії, Австрії та Нідерландах відповідальність за здоров'я дітей покладають на батьків. Щоб заохотити до вакцинації, проводять інформаційні кампанії, роблять щеплення безкоштовно і ретельно стежать за якістю вакцин.

Теги: Здорове життя Франція Польща Лікування Євросоюз Діти Неповнолітні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Пожежа у таборі "Вікторія": двом посадовим особам оголошено підозру
 17 вересня 2017 , 08:29
Тривожний знак: на Донбасі помітили бойовика у формі ЗСУ
 2 жовтня 2017 , 16:25
Студент випав з балкону на 9 поверсі, вийшовши покурити
 12 листопада 2017 , 15:51
Прогноз погоди на 12 січня: зимове сонце нарешті потішить українців
 12 січня , 09:01
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук