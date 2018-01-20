Вакцинація дітей у Європі: як за кордоном змушують всіх робити щеплення

Кількість хворих на кір щодня збільшується, зокрема, серед дітей. П'ятеро через відсутність щеплення уже померло. Відтак очільниця МОЗ Уляна Супрун пропонує карати батьків, котрі не роблять дітям щеплення, мовляв, як за кордоном.

В Ізраїлі, Китаї та Туреччині щеплення немовлятам роблять примусово, нікого не запитуючи. Нещодавно обов'язкову вакцинацію запровадили і у Франції. А восени 2017 року в Італії ухвалили спеціальний закон, який забороняє приймати в садки і школи дітей без щеплень. За порушення батьків штрафують на 7,5 тисяч євро. Проти такого нововведення в Італії масово протестували. Мовляв, законодавчі зміни вигідні компаніям-виробникам вакцин, а в людей забирають право вибору і наражають на небезпеку їхніх дітей.

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В більшості європейських країнах спеціальних законів, що карають за відмову від щеплень, немає. Однак держава тримає ситуацію під контролем і всіляко спонукає до профілактичних заходів. У Британії, Бельгії, Естонії дітей, яким не зробили обов'язкові щеплення, не зараховують в садки і школи. А в Німеччині батькам за відмову виконувати рекомендації медиків можуть виписати штраф.

Якщо ж, наприклад, теж дитина пішла у садок чи школу і там виявили, що щеплення немає, тоді місто чи область звертається безпосередньо до батьків з проханням приїхати на розмову. Тобто держава наполягає, щоби робили вакцинацію. Якщо ж батьки ігнорують це – тоді законом передбачено штраф до 2,5 тисяч євро,

– розповіла жителька Німеччини, мати двох дітей Аліна Кац.

Упертих батьків адміністративно карають і в Польщі. Щоправда, сума там менша – кілька сотень злотих. Та серед поляків відсоток тих, хто відмовляється від щеплень, невеликий. Після вступу країни до ЄС люди більше довіряють медикам і не бояться неякісних препаратів.

"Кожен має право вибору і може відмовитися. Але, на мою думку, вакцинація вкрай потрібна, оскільки дитина без щеплення може захворіти і заразити багатьох інших людей", – зазначила громадянка Польщі Кароліна.

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В більшості цивілізованих країн до щеплень ніхто нікого не змушує. У Канаді, Норвегії, Іспанії, Австрії та Нідерландах відповідальність за здоров'я дітей покладають на батьків. Щоб заохотити до вакцинації, проводять інформаційні кампанії, роблять щеплення безкоштовно і ретельно стежать за якістю вакцин.