Кілери розстріляли бізнесмена на очах у його семирічного сина, але дитину відпустили
Автомобіль бізнесмена із Києва Ігоря Плекана розстріляли з автоматів. Чоловік загинув, а його семирічного сина, який дивом не зазнав поранень, кілери відпустили. Націоналісти з "С14" звинувачували Плекана у причетності до замаху на одного з їхніх лідерів: Плекан, мовляв, кримінальний авторитет та сам причетний до "кілерського бюро".
Бізнесмена Ігоря Плекана розстріляли під Києвом на очах семирічного сина. Про це розповіли 23 липня у "Надзвичайних новинах" на ICTV.
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Що відомо про вбивство Плекана
- Плекан та його семирічний син їхали на дачу до села Артемівка Бориспільського району.
- Біля залізничного переїзду невідомі вискочили з кущів та впритул розстріляли автомобіль з автоматів.
- Щонайменше чотири кулі влучили в жертву, але він якось проїхав ще 300 метрів у поле і навіть зміг зателефонувати дружині.
- Сина дивом не поранили, ба більше – вбивці хлопця відпустили: наказали тікати якнайдалі.
- Попри переляк, він зміг добігти до дому та повідомити матері, де шукати батька. Але чоловік помер.
У поліцейських, як переконують у ЗМІ, вже є напрацювання та заплановані затримання підозрюваних.
Ігор Плекан: бізнесмен чи кримінальний авторитет
44-річний бізнесмен із Києва Ігор Плекан був також віцепрезидентом боксерського клубу. Однак один із лідерів "С14" Сергій Мазур в інтерв’ю "Главкому" заявляв, що Ігор Плекан – кримінальний авторитет:
- Він, мовляв, має "своє умовне кілерське бюро", займається "кришуванням гральних автоматів та незаконних наливайок", а ще у нього є "банда, яка займалася абсолютно всім".
Ба більше, Плекана звинуватили в організації замаху на Мазура у 2018 році (у квартиру останнього на другому поверсі закинули бойову гранату).
Вбитий під Києвом бізнесмен Ігор Плекан / Скриншот з відео "Надзвичайних новин"
Як пише "Новинарня", дружина бізнесмена Наталія розповіла, що "погрози від невідомих надходили регулярно".
А в телеграм-каналі ГО "Основа майбутнього" (наступниця "С14" після березня 2020 року) заявили: "Шкода, що тепер не дізнаємося, хто був замовником замаху на координатора "С14". Організатор замовк назавжди".
Зауважимо, у розслідуванні замаху та судових слуханнях Плекан не фігурує серед підозрюваних.
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