Автомобіль бізнесмена із Києва Ігоря Плекана розстріляли з автоматів. Чоловік загинув, а його семирічного сина, який дивом не зазнав поранень, кілери відпустили. Націоналісти з "С14" звинувачували Плекана у причетності до замаху на одного з їхніх лідерів: Плекан, мовляв, кримінальний авторитет та сам причетний до "кілерського бюро".

Бізнесмена Ігоря Плекана розстріляли під Києвом на очах семирічного сина. Про це розповіли 23 липня у "Надзвичайних новинах" на ICTV.

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Що відомо про вбивство Плекана

Плекан та його семирічний син їхали на дачу до села Артемівка Бориспільського району.

до села Артемівка Бориспільського району. Біля залізничного переїзду невідомі вискочили з кущів та впритул розстріляли автомобіль з автоматів.

з автоматів. Щонайменше чотири кулі влучили в жертву, але він якось проїхав ще 300 метрів у поле і навіть зміг зателефонувати дружині.

в жертву, але він якось проїхав ще 300 метрів у поле і навіть зміг зателефонувати дружині. Сина дивом не поранили, ба більше – вбивці хлопця відпустили : наказали тікати якнайдалі.

: наказали тікати якнайдалі. Попри переляк, він зміг добігти до дому та повідомити матері, де шукати батька. Але чоловік помер.

У поліцейських, як переконують у ЗМІ, вже є напрацювання та заплановані затримання підозрюваних.

Ігор Плекан: бізнесмен чи кримінальний авторитет

44-річний бізнесмен із Києва Ігор Плекан був також віцепрезидентом боксерського клубу. Однак один із лідерів "С14" Сергій Мазур в інтерв’ю "Главкому" заявляв, що Ігор Плекан – кримінальний авторитет:

​Він, мовляв, має "своє умовне кілерське бюро", займається "кришуванням гральних автоматів та незаконних наливайок", а ще у нього є "банда, яка займалася абсолютно всім".

Ба більше, Плекана звинуватили в організації замаху на Мазура у 2018 році (у квартиру останнього на другому поверсі закинули бойову гранату).



Вбитий під Києвом бізнесмен Ігор Плекан / Скриншот з відео "Надзвичайних новин"

Довідка: "С14" – праворадикальне громадське об'єднання українських націоналістів.



На Донбасі активісти організації брали участь у боях в складі добровольчих батальйонів. Членів "С14" підозрювали у вбивстві журналіста Олеся Бузини, погромах таборів ромів. У травні 2018 активісти "С14" брали участь у громадському затриманні бразильця Рафаеля Лусваргі, що воював на боці "ЛНР".

Як пише "Новинарня", дружина бізнесмена Наталія розповіла, що "погрози від невідомих надходили регулярно".

А в телеграм-каналі ГО "Основа майбутнього" (наступниця "С14" після березня 2020 року) заявили: "Шкода, що тепер не дізнаємося, хто був замовником замаху на координатора "С14". Організатор замовк назавжди".

Зауважимо, у розслідуванні замаху та судових слуханнях Плекан не фігурує серед підозрюваних.

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