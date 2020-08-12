Яготинський райсуд у Київській області обрав запобіжний захід 15-річному хлопцеві, якого підозрюють у вбивстві 12-річної дівчинки. Його арештували на 2 місяці.

Суд Яготина 12 серпня задовольнив клопотання правоохоронців та обрав запобіжний захід неповнолітньому, якого підозрюють у вбивстві 12-річної дівчинки, повідомляє поліція Київщини.

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Запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави,

– йдеться у повідомленні.

Напередодні хлопцеві повідомили про підозру у вбивстві. Йому загрожує ув’язнення від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Він уже зізнався слідчим, що вбив дівчинку.

Що відомо про зникнення та загибель дівчинки

Раніше інформацію про зникнення дівчини повідомив правоохоронцям її батько.

Одразу почалися масштабні пошуки.

У ніч на 10 серпня тіло дитини знайшли в Яготині біля місцевої водойми.

Правоохоронці виявили ознаки того, що смерть була насильницькою.

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