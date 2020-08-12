Вбивство 12-річної дівчинки на Київщині: суд арештував підлітка
Яготинський райсуд у Київській області обрав запобіжний захід 15-річному хлопцеві, якого підозрюють у вбивстві 12-річної дівчинки. Його арештували на 2 місяці.
Суд Яготина 12 серпня задовольнив клопотання правоохоронців та обрав запобіжний захід неповнолітньому, якого підозрюють у вбивстві 12-річної дівчинки, повідомляє поліція Київщини.
Раніше На Київщині 15-річному хлопцеві оголосили про підозру у вбивстві 12-річної подруги
Запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави,
– йдеться у повідомленні.
Напередодні хлопцеві повідомили про підозру у вбивстві. Йому загрожує ув’язнення від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Він уже зізнався слідчим, що вбив дівчинку.
Що відомо про зникнення та загибель дівчинки
- Раніше інформацію про зникнення дівчини повідомив правоохоронцям її батько.
- Одразу почалися масштабні пошуки.
- У ніч на 10 серпня тіло дитини знайшли в Яготині біля місцевої водойми.
- Правоохоронці виявили ознаки того, що смерть була насильницькою.
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