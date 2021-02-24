До вбивства американського президента Джона Кеннеді у 1963 році могли бути причетні радянські спецслужби. Ймовірно, що відповідний наказ віддам особисто Микита Хрущов

Такі тези висунули у своїй книзі "Операція "Дракон". Таємна війна Кремля проти Америки" колишні керівники розвідок, що працювали по обидва боки Залізної завіси.

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Що відомо про авторів книги

Роберт Джеймс Вулсі, глава американського ЦРУ в 1993 – 1995 роках;

генерал-полковник Іон Пачепа, ексглава румунської спецслужби "Секурітате".

Довідка. У 1978 році Пачепа отримав політичний притулок у США, там він викривав підривну діяльність КДБ та "Секурітате". У 2021 році помер через COVID-19.

Вбивство Кеннеді

Як запевнили Вулсі та Пачепа, Гарві Освальд (вбивця президента Кеннеді) був агентом КДБ. Мовляв, радянський лідер Микита Хрущов особисто доручив йому вбивство президента США.

Згодом офіційна Москва відмовилася від своїх планів щодо вбивства. Натомість Освальд наполягав на цьому,

– мовиться у книзі.

За інформацією її авторів, усі докази щодо вбивства Кеннеді є у 26-томній доповіді комісії Уорена. Водночас не усі вони були розтлумачені у належний спосіб.

"Вони чітко вказують на те, що Освальд мав таємну зустріч у Мехіко зі своїм радянським куратором, який у КДБ відповідав за організацію нападів за кордоном", – пояснили Вулчі та Пачепа.

Як КДБ завербувало Освальда

Автори книги підкреслили, що у Радянському Союзі "вийшли" на Освальда ще у 1957 році. Тоді він був морським піхотинцем та саме служив в Японії.

Радянські спецслужби завербували американця. Впродовж декількох років він виконував таємні завдання, збирав для КДБ потрібну інформацію.

Освальд хотів залишитися у СРСР. Проте його все ж переконали повернутися у Штати та вбити президента Кеннеді, якого Хрущов зневажав,

– зазначили Вулчі та Пачепа.

Варто зауважити, що протягом 1962 – 1963 років Москва змінила свої плани. Проте Освальд так захопився завданням, що вирішив – повинен довести його до кінця.



Гаррі Освальд стріляв у Кеннеді / Фото "Вікіпедія"

За словами екскерівників спецслужб, у КДБ тоді вже зрозуміли, що наслідки для репутації СРСР можуть бути фатальними. Адже, зокрема, існувала загроза ядерної війни.

"Освальд знав, що на завдання його призначив сам Микита Хрущов. Власне, через це він і був переконаний, що у нього все вдасться", – наголосили Вулчі та Пачепа.

Довідка. Самого Освальда через декілька днів після вбивства Кеннеді застрелили у поліцейському відділку. Так місцевий житель Джек Рубі хотів помститися за президента.

Що ще варто знати про книгу

Конкретних доказів, які б свідчили, що Москва справді віддала, а згодом скасувала наказ про вбивство Кеннеді, немає. Автори посилаються на листи та свідчення про зустрічі Освальда з агентами КДБ.

У одному з листів, датованому липнем 1963 року Освальд просить радянського посла видати йому та його рідним окремі візи.

На думку Вулчі та Пачепи, це означає, що перед вбивством Кеннеді він хотів перевезти сім'ю у СРСР, а потім приєднатися до неї.

Колишні офіцери розвідок наголосили, що після вбивства Кеннеді СРСР розгорнув кампанію дезінформації. Їхня пропаганда мала сприяти тому, аби підозра не впала на росіян.

Вулсі і Палчепа впевнені, що КДБ готувало Освальда до вбивства Кеннеді. І навіть коли місію скасували, Освальд все одно не відмовився від задуму, бо "її доручив його особистий кумир – Хрущов".

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