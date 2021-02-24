К убийству американского президента Джона Кеннеди в 1963 году могли быть причастны советские спецслужбы. Соответствующий приказ мог отдать лично Никита Хрущев.

Такие тезисы выдвинули в своей книге "Операция "Дракон". Тайная война Кремля против Америки" бывшие руководители разведок, работавшие по обе стороны железного занавеса.

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Что известно об авторах книги

Роберт Джеймс Вулси, глава американского ЦРУ в 1993 – 1995 годах;

генерал-полковник Ион Пачепа, экс-глава румынской спецслужбы "Секуритате".

Справка. В 1978 году Пачепа получил политическое убежище в США, там он разоблачал подрывную деятельность КГБ и "Секуритате". В 2021 году умер из-за COVID-19.

Убийство Кеннеди

Как заверили Вулси и Пачепа, Харви Освальд (убийца президента Кеннеди) был агентом КГБ. Мол, советский лидер Никита Хрущев лично поручил ему убийство президента США.

Впоследствии официальная Москва отказалась от своих планов по убийству. Вместо этого Освальд настаивал на этом,

– говорится в книге.

По информации ее авторов, все доказательства по убийству Кеннеди есть в 26-томном докладе комиссии Уорена. В то же время не все они были растолкованы надлежащим образом.

"Они четко указывают на то, что Освальд имел тайную встречу в Мехико со своим советским куратором, который в КГБ отвечал за организацию нападений за рубежом", – пояснили Вулси и Пачепа.

Как КГБ завербовало Освальда

Авторы книги подчеркнули, что в Советском Союзе "вышли" на Освальда еще в 1957 году. Тогда он был морским пехотинцем и именно служил в Японии.

Советские спецслужбы завербовали американца. На протяжении нескольких лет он выполнял тайные задания, собирал для КГБ нужную информацию.

Освальд хотел остаться в СССР. Однако его все же убедили вернуться в Штаты и убить президента Кеннеди, которого Хрущев презирал,

– отметили Вулси и Пачепа.

Стоит заметить, что в течение 1962 – 1963 годов Москва изменила свои планы. Однако Освальд так увлекся задачей, что решил – должен довести ее до конца.

Гарри Освальд стрелял в Кеннеди / Фото "Википедия"

По словам экс-руководителей спецслужб, в КГБ тогда уже поняли, что последствия для репутации СССР могут быть фатальными. Ведь, в частности, существовала угроза ядерной войны.

"Освальд знал, что на задание его назначил сам Никита Хрущев. Собственно, поэтому он и был убежден, что у него все удастся", – отметили Вулси и Пачепа.

Справка. Самого Освальда через несколько дней после убийства Кеннеди застрелили в полицейском участке. Таким образом местный житель Джек Руби хотел отомстить за президента.

Что еще стоит знать о книге

Конкретных доказательств, которые бы свидетельствовали, что Москва действительно отдала, а впоследствии отменила приказ об убийстве Кеннеди, нет. Авторы ссылаются на письма и свидетельства о встречах Освальда с агентами КГБ.

В одном из писем, датированном июлем 1963 года Освальд просит советского посла выдать ему и его родным отдельные визы.

По мнению Вулси и Пачепы, это означает, что перед убийством Кеннеди он хотел перевезти семью в СССР, а затем присоединиться к ней.

Бывшие офицеры разведок подчеркнули, что после убийства Кеннеди СССР развернул кампанию дезинформации. Их пропаганда должна была способствовать тому, чтобы подозрение не пало на россиян.

Вулси и Пачепа уверены, что КГБ готовило Освальда к убийству Кеннеди. И даже когда миссию отменили, Освальд все равно не отказался от замысла, ибо "ее поручил его личный кумир – Хрущев".

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