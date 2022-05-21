Верещук зустрілась з рідними полонених морпіхів з "Азовсталі"
Джерело:Ірина Верещук
У суботу 21 травня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук Ірина Верещук зустрічалася з рідними полонених морпіхів із 36-ї бригади.
Зустріч відбувалась у Будинку офіцерів. У міністерстві пообіцяли, що боротимуться за повернення кожного військового.
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Ірина Верещук зауважила, що наразі дуже важливо підтримувати зв'язок між владою та рідними військових.
У цей непростий та тривожний час щира розмова між владою та рідними військових особливо важлива. Тримаємося разом, зберігаємо спокій, підтримуємо один одного. Ми боротимемося за повернення кожного нашого військового!,
– написала Ірина Верещук.
Захисників Маріуполя повинні повернути додому в рамках обміну полоненими. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що українських захисників неодмінно повернуть на підконтрольні Україні території, але спочатку потрібно стабілізувати стан важкопоранених.
Тим часом 21 травня у Росії заявили, що начебто вивчать можливість обміну Віктора Медведчука на захисників Маріуполя. Але чи дійсно це так покаже лише час.Важливо: міськрада Маріуполя закликала не поширювати відео, які публікують російські ЗМІ, оскільки це підігрування ворожій пропаганді. Поважайте наших героїв та утримайтеся від публікації таких кадрів в українському медіапросторі.
Евакуація людей з "Азовсталі":
- 16 травня стало відомо, що почалась процедура евакуації захисників Маріуполя з "Азовсталі". Тоді 53 важкопоранених бійців евакуювали до лікарні у тимчасово окупований Новоазовськ, а ще 211 українських бійців вивезли гуманітарним коридором до Оленівки.
- 20 травня стало відомо, що вище військове керівництво дало наказ припинити оборону Маріуполя та зробити все для збереження життя і здоров'я військових гарнізону. Усіх українських воїнів вивезли на непідконтрольні території України. В Інституті з вивчення війни припустили, що Кремль міг погодитися на евакуацію з "Азовсталі", щоб проголосити Маріуполь "своїм".
- Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна робить все, щоб міжнародні партнери долучилися до порятунку бійців маріупольського заводу. 21 травня він запевнив, що захисників з "Азовсталі" обов'язково мають обміняти. Над цим ретельно працюють.
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