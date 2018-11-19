Вибиті вікна та порожні приміщення: житель Горлівки показав фото зруйнованих автосалонів

Житель тимчасово непідконтрольної Україні Горлівки, що в Донецьку, опублікував у соцмережі фотографії району Горлівського машинобудівного заводу.

Михайло відвідав "рештки" двох автосалонів у Горлівці.

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Перший з салонів – "Лада". Досі стоять, проте там вибиті вікна, знесений паркан, замкнені ворота, дикі зарослі та бур'яни.



Автосалон "Лада" у Горлівці

"Друга локація – "Автотехцентр". Якби не вивіска, то нічого спільного з авто і технікою взагалі. Тут вікон немає, вхід вільний, але бажаючих немає ... Все, що представляло хоч якусь цінність відірвали, відбили і забрали, – розповів Михайло.



Салон "Автотехцентр" у Горлівці

Далі – Горлівський машинобудівний завод (ГМЗ). Деякі містяни говорять, що завод от-от повинні "запустити", що проведуть інвентаризацію і т.д. Інші бачать просто металеві скелети і вибиті вікна порожніх приміщень.

Додамо, що Горлівський машзавод припинив роботу влітку 2014 року, коли його захопили незаконні збройні формування, які влаштували в цехах підприємства військову базу.



Горлівський машинобудівний завод

При правлінні "глави ДНР" Олександра Захарченка Горлівський машзавод "націоналізували" 31 травня 2016 року, 2 вересня 2017 го підприємство передали в управління "державної інвестиційної компанії"". Захарченко спочатку обіцяв, що завод буде запущений в 2015 році, потім заявив, що зробити це не вдається через відсутність технічної документації для виробництва обладнання.



Розграбований магазин поблизу машзаводу

Далі Михайло продемонстрував район поблизу машзаводу – розграбований магазинчик на зупинці, школа, занедбаний стадіон, поліклініка, зруйновані будівлі. А Машинобудівний коледж, що знаходиться в глибині, зазвичай зовсім безлюдний, а на вулиці майже нереально зустріти людей. І напис в підземному переході "Це все сон".