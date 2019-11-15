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      Вибухи у Балаклії: що відомо про загиблих та постраждалих

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      Що відомо про загиблих та постраждалих під час вибухів у Балаклії / facebook.com/GeneralStaff.ua

      Через вибухи на військових складах поблизу Балаклії загинули двоє українських військовослужбовців. Ще четверо постраждали – у трьох з них важкі поранення.

      У Харківську лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги доставили 3 поранених службовців, про це сказав директор центру екстреної медицини у Харківській області Віктор Забашта пише "Громадське".

      Про головне: Вибухи боєприпасів у Балаклії, є загиблі – фото, відео

      Що відомо про стан постраждалих?

      Постраждалим чоловікам – від 20 до 30 років. За даними попереднього обстеження, один з них отримав опіки до 60% тіла та перелом руки, другий — опіки до 20% тіла, в третього численні переломи. Наразі медики продовжують обстеження.

      Четвертому пораненому надають допомогу в медичному закладі Балаклії.

      Одного пораненого з лікарні невідкладної допомоги перевели до військового шпиталю, про це повідомляє "Суспільне: Харків". Двоє лишаються в опіковому центрі лікарні невідкладної допомоги. Один у реанімації, іншого оперують.

      Як загинули два військовослужбовці?

      Двоє саперів померли через травми голови після вибуху боєприпасів. На технічній території військової частини вони утилізовували залишки боєприпасів – ті, які не можна транспортувати. Виконували свою роботу українські військові у спеціально обладнаному котловані.

      Нові вибухи у Балаклії: основне

      Там 15 листопада знову вибухали боєприпаси у районі військового складу. У мережі місцеві публікували фото та відео, на якому видно, що з боку складу валить густий дим, і вибухають снаряди.

      У Міноборони пояснили, що на арсеналі проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Ці боєприпаси не можна було транспортувати. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.

      Знайте більше: Вибухи у Балаклії: де ще в Україні вибухали боєприпаси


      Найбільші вибухи на військових складах в Україні/Інфграфіка: 24 канал

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Вибухи у Балаклії Новини Харкова Збройні сили України Постраждалі Жертви
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