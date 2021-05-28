Білоруси живуть в страху, – інтерв'ю Латушка про катування в СІЗО та звірячий режим Лукашенка

Про це в інтерв'ю розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко. Окрім цього, обговорив ідею створення партизанського руху, катування політв'язнів й назвав можливі причини арешту Лукашенка.

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В чому іде​я партизанського руху у Білорусі? Чим ці люди займатимуться?

Білорусь відома саме партизанським рухом у роки Другої світової війни, яка жахливо пройшла нашою землею. Однак ми говоримо про мобілізацію активістів усіх регіонів Білорусі.

Цей план розроблений центром BYPOL – ініціатива, яка об'єднує силовиків, які звільнились з органів внутрішніх справ, прокуратури, слідчого комітету і виступили проти репресій та насилля. Вони активно працюють з правоохоронними органами та активами в Білорусі. Ми також, як народне антикризове управління, займаємось цією роботою.

Вчора (26 травня – 24 канал) на зустрічі у Вільнюсі демократичні сили за участі Світлани Тихановської та Вероніки Цепкало прийшли до спільного рішення про те, що будемо мобілізовувати активістів. Незалежно від віку та соціального статусу – це все робитиметься анонімно, конфіденційно для того, щоб була безпека.



Тихановська готується до протестів / Фото з фейсбуку Світлани Тихановської

Я б не хотів говорити цю інформацію, адже завтра (28 травня – 24 канал) планується її публічна презентація. Буде неправильно, якщо я розповім всі подробиці. Ми плануємо відеозвернення як з боку BYPOL, так й інших демократичних сил.

У партизанському русі братимуть участь колишні силовики, які стали на бік народу та опозиції, так?

Не зовсім. Є ініціатива BYPOL, вона дуже відома в Білорусі. Вона виникла понад пів року тому з колишніх працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, слідчого комітету. Ці працівники виступили на боці народу. Вони були звільнені, репресовані або самі вирішили подати у відставку.

Вони створили таку ініціативу, яка виступатиме організатором цієї мобілізації для підготовки активної фази протестів у Білорусі. Вже в цей актив вступатимуть усі білоруси. Це можуть бути і чинні офіцери міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ (Білорусі – 24 канал) та інших силових структур. Це просто громадяни нашої країни.

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Ми пропонуватимемо усім, кому не все одно на країну, вийти на мирний протест, вступати в ініціативу анонімно. У певний момент вона допоможе нам мобілізувати весь ресурс для того, щоб висказати своїми діями невдоволення окупаційному режиму в Білорусі. Це окупація сучасної Білорусі на чолі з Лукашенком. По-іншому це назвати не можна.

Чому мітинги зникли? Люди бояться виходити чи немає заклику?

Є кілька причин. По-перше, наш протест триває вже понад 9 місяців. По-друге, Лукашенко за зимовий період вдався до низки системних дій для того, щоб максимально подавити мирний протест у Білорусі.

Ми бачили ці жахливі кадри, де тисячі людей затримували. Їх катували, били в тюрмах. Це тривало протягом усіх місяців і триває досі. І в серпні, і в листопаді при розгоні мирних демонстрацій у Мінську затримували до тисячі громадян Білорусі за 1 день.

Їх ставили до стінки в органах міліції, катували в тюрмах, використовували сльозогінний газ та хлорку в камерах. До них підселяли хворих на коронавірус спеціально, аби заразились усі. Також вибивали хрест на спині, людей фарбували в різний колір:

Зараз пришивають жовті нашивки тим, хто є політичним в'язнем.

Маркують учасників акції?

Жовта нашивка нагадує нацизм щодо євреїв. Лукашенко застосовує такі дії кожного дня. Загалом були арештовані 35 тисяч білорусів за весь час (за період протестів, починаючи з серпня 2020 року – 24 канал). Порушено 3 тисячі кримінальних справ за фактом участі білорусів у мирних протестах.

Навіть пенсіонерів арештовують за те, що вони в електричці читають книги білоруською мовою з шкільної програми: твори Алеся Адамовича, Василя Бикова. Читати не можна, розумієте? Це вважається адміністративним правопорушенням.

За те, що виходиш в шкарпетках біло-червоно-білого кольору, історичного прапору, за це затримують, садять на добу або штрафують. Штрафи збільшили до 2 200 доларів за участь у нелегальній акції. І люди отримують такі штрафи.

Одночасно усім, хто сидить у тюрмах за цими сфабрикованими та політично вмотивованими справами, дають жахливі терміни позбавлення волі. Максимальний – 18 років. Зазвичай це 6 – 11 років позбавлення волі.

Нещодавно було 5 звинувачених у політичних мотивах, на чолі з Павлом Северинцем – дуже відомим політичним діячем, який багато років бореться проти диктатури. Їм усім дали в сумі 28 років тюрми. Зараз щодо 3 обвинувачених, Миколи Статкевича, Сергія Тихановського та Ігоря Лосика, хочуть застосувати штраф у розмірі 1 мільйон євро на усіх. Ви уявляєте?

Вони чекають рішення кримінального суду щодо термінів, які вони отримають. Лукашенко за цей період також змінив законодавство. У серпні (2020 року – 24 канал) вони стріляли в людей, вбивали, і не несли відповідальність де-факто. Тобто Лукашенко тоді видав ліцензію на вбивство та насильство, не маючи правових підстав, взагалі ліцензію не можна давати.

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Просто вони стріляли, вбивали, і жодної кримінальної справи не було порушено проти силовиків. Навіть коли у потилицю в Бресті військові вбивали хлопця, вони його застрелили, звинуватили. Він тікав, йому вистрілили в потилицю, і він став винуватцем у цій справі, а 2 офіцери бригади спецназу, навіть їхні прізвища назвали, військовослужбовці, яких (дії – 24 канал) не можна застосовувати у мирний час всередині країни – були виправдані.

Вони, виявляється, були потерпілими. За цей період він (Лукашенко – 24 канал) змінив законодавство так, що тепер в законі передбачено – все, що пов'язано з літаком, це все відбувалось в концентрованому періоді, можна застосувати зброю щодо будь-якого учасника масових маніфестацій чи просто розстрілювати їх.

Це, згідно з законом, не буде каратися. Тобто вже видана ліцензія на вбивство та насильство, легальна, де-юре, тобто до цього йде режим.

Фактично отримати погодження неможливо ні на одиночний пікет, ні на масову акцію, завжди дається категорична відмова. Настільки репресивно змінилося законодавство зараз, що одночасно із жорстким подавленням, арештами та затриманнями, побиттями, катуваннями, високими кримінальними вироками.

І тепер запитують – чому білорусів нема на вулиці? Звичайно, білоруси, вибачте, відчувають певну ступінь страху. Всередині вони мотивовані, всередині ще більше зросла кількість людей, які проти Лукашенка. Але вийти на вулицю можна буде, ймовірніше, у вирішальний момент. Це буде 1 день, тиждень, вийти вже для перемоги, для того, щоб потужно вийти.

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Для цього і створюється цей мобілізаційний ресурс, як ми його назвали. Люди все одно виходять. Ви знаєте, ця ситуація з літаком показала, що навіть вчора (26 травня – 24 канал) в одному з районів Мінська вийшла велика маніфестація, навіть сонце ще не зайшло, а люди вийшли і масово пройшли маршем.

Тобто все одно в маленьких містах, великих, районних, в Мінську, люди виходять, вивішують національну символіку. Так це було й 9 травня, й 25 березня, на День нашої волі. Тобто люди продовжують протест. Так, він не такий масовий, тому що, дійсно, репресії просто жахливі, але він є. Він не закінчився.

Дивіться повне інтерв'ю з Павлом Латушком на 24 каналі:

Про контакти з державними чиновниками

Ви плануєте розширити контакт з чиновниками всередині Білорусі. Що це означає? Чи є серед чиновників люди, які хотіли б, ймовірно, перейти на бік опозиції, але просто бояться це зробити?

Я думаю, що зараз відчиняється нове вікно можливостей. Звичайно, на початку був перший етап, коли багато чиновників залишили свої посади і пішли в демократичні сили. В команді, в якій я маю честь головувати, "Народного антикризового управління" і команди Світлани Тихановської, є багато колишніх чиновників, дипломатів і працівників секретаріату Ради нацбезпеки, адміністрації президента, також військових, системи МВС, Міноборони, інших міністерств.

З нами комунікують представники різних міністерств. Це був перший етап. Другий етап відходу чиновників вже фактично був спровокований власне владою. Зараз влада пішла за принципом – створити списки усіх, хто підписався за альтернативних кандидатів під час передвиборчої кампанії.

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Наприклад, за Віктора Бабарико, який сидить в тюрмі. Вони створюють цей список, точніше, підняли ці списки, роз'яснюють, хто був державним чиновником, і звільняють людей. Буквально завтра (28 травня – 24 канал) планується звільнення з одного із державних органів одразу 18 людей через те, що вони поставили тоді підпис за Віктора Бабарико.

Наступна причина – це за те, що ти в соціальних мережах опублікував певний пост, аватарку біло-червоно-білого кольору в історичному прапорі, якщо навіть згодом ти її прибрав, але вони це зафіксували і відстежили – наступна причина звільнення. Так, наприклад, звільнили багатьох дипломатів з МЗС, де я майже все життя працював.

Тобто це наступна хвиля репресій. Наразі ми почали роботу приблизно 3 – 4 місяці тому з державними чиновниками, відкрили спеціальний чат-бот "Народне антикризове управління" й ініціативу "Чесні люди". Цим займається також штаб Світлани Тихановської.

Чиновників ми запросили, сказали: "пишіть нам, хто готовий підписати петицію за відставку Лукашенка". Ми отримали 1 700 прізвищ, що, я вважаю, непоганим результатом при такому масштабі репресій. (1 700 – 24 канал) людей готові підписати відкритий лист за відставку чиновників.

Але ми все ж ставили рубіж вище, його ми не набрали, тому вирішили людей не підставляти, але вони з нами комунікують. У нас були і "зуми" з ними, ми дійсно маємо велике інформаційне підживлення, що відбувається всередині в державному апараті.

Зараз відчиняється нове вікно можливостей. Цей абсурд, який стався з літаком, те, що люди вмирають у в'язницях, те, що хвиля репресій не припиняється – це додатковий тригер для державних чиновників.

Тому ми плануємо зараз активізувати роботу з державним апаратом. Там же також працюють люди, зрозуміло, вони служать системі, я також був у цьому, не буду приховувати.

Це моя провина, це можна оцінювати та критикувати, заслужено. Але там теж люди, у них є сім'ї, я знаю, як ставляться їхні діти до цього. Наприклад, син міністра закордонних справ Володимира Макея публічно виступив проти позиції батька. Він розкритикував його позицію за підходи до США, за ті дії, які зробили щодо Євросоюзу.

Здебільшого таке ж відбувається в сім'ях інших чиновників. Так що зараз відкривається багато можливостей, і ми будемо тут працювати активно. Такий же приклад ми бачили і з боку силовиків, коли вони під час мітингів переходили на бік людей. Не так багато, але такі люди були.

80 офіцерів щонайменше Лукашенко позбавив звання. Він їх репресував. Але їх набагато більше. Це те, що йому вдалося встановити. Дуже багато офіцерів, які вже через свої роки перебувають на пенсії, також підтримують протест. Тому їх дуже багато.

Про Лукашенка та президентство

Що буде з Лукашенком після президентства? Чи плануєте ви йти в президенти?

Що стосується того, що буде з Лукашенком після його відходу – це Лукашенко передбачає, що буде після його смерті. Він каже про те, що для цього підписав декрет, як треба керувати країною, коли він загине.

Взагалі це абсурдність такого рішення, адекватність його прийняття досить складно коментувати. Але він навіть губернаторам прямо говорить на зборах, мовляв, ви маєте робити це і на вас буде найбільша відповідальність.

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Що буде з ним? Насмперед це він зробив досить багато дій, які караються кримінально. Згідно з законом, він має нести відповідальність. Він порушив конституцію, неодноразово й публічно сам визнав, що давав вказівки кидати гранати, затримувати людей та стріляти в них, застосовувати насильство.

Він це публічно визнавав, що він порушує Конституцію, всі ці дії пов'язані з катуваннями репресіями мають прямий вихід на Лукашенка. Відповідно при відкритті цих кримінальних справ з'явиться питання щодо його кримінальної відповідальності.

Тут дорога очевидна – кримінально-правова відповідальність. Якщо він не встигне кудись втекти, в якусь "далеку" країну, де не діє право.

Що стосується другого питання щодо кандидатури на посаду президента, я вважаю, що зараз аморально про це говорити з тієї причини, що зараз більш важливіша тема – припинити репресії, звільнити політв'язнів, повернути право і закон в нашу країну, навіть побудувати правову державу, що тільки в зародку в 1990-х роках з'явилася, а з приходом Лукашенка це все зупинилося.

Тоді буде створене відкрите правове демократичне поле, в якому можуть брати участь всі. Буде попит – я теж готовий брати участь, чому ні. Але зараз це не має розфукусувати нас, це не має бути головним. Я готовий нести іміджеві втрати як політик, настільки глибокі, наскільки це можливо, якщо вони швидше приводять нас до результату початку будівництва нової демократичної Білорусі. Це для мене зараз головне.

Про страх білорусів

У Білорусі наклав на себе руки 17-річний хлопець Дмитро Стаховський, проти якого відкрили справу через протести в Білорусі у серпні 2020 року. У передсмертній записці він написав: "Якщо б на мене не продовжували морально тиснути, думаю, я б не наважився на такий жахливий вчинок, як самогубство". Складається враження, що народ зараз просто живе в постійному страху...

На жаль, це не єдиний приклад 17-річного підлітка, який наклав на себе руки. Сьогодні було оприлюднено ще один випадок – це жінка, 65 років. Її 20 разів викликали на допити в Слідчий комітет через участь у масових заходах. Вона написала лист про те, що більше не може терпіти таке приниження.

Людина вже пенсійного віку. І що вона близька до того, щоб також скоїти суїцид. І вважає, що це буде результатом тиску, який на неї здійснюють. Вона ще, на жаль, онкохвора. Після того, як вона передала в пресу це звернення, до неї прийшли співробітники МВС і затримали її. Абсурд ситуації просто неможливо коментувати. У нас є така приказка – "Влада нелегітимна пробила ще одне дно".

Скільки разів воно буде пробиватися? Вже дна цього немає, воно просто закінчилося. Народне антикризове управління випускає бюлетень, публікуємо у твітері щодня. І тільки за минулий тиждень 36 громадян Республіки Білорусь були засуджені вироками за політичну діяльність – від 8 до 11 років позбавлення свободи.

Окрім цього, закрили один з найбільших інтернет-порталів TUT.BY. Це інформаційний ресурс, який більший, ніж всі державні інтернет-портали, телекомпанії. 63% інтернет-користувачів читали це опозиційне видання. Я б навіть сказав, демократичне.

Воно представляло різні погляди. Але влада вирішила вдарити і по них, і заарештувала 15 людей – керівництво і журналістів цього порталу. Можливості преси в Білорусі вже немає. Немає кому і як розказувати. Тому єдиний варіант – це телеграм-канали.

Минулого тижня (22 травня – 24 канал) у тюрмі, за нез'ясованих обставин, помер один з політичних в'язнів. 27 травня на похоронах у Ліді зібралася величезна кількість людей, щоб вшанувати його пам'ять.

Вітольд Ашурок вийшов на протест у місті Ліді 9 серпня 2020 року, у день виборів президента Білорусі. Спочатку його засудили до 20 діб, однак після закінчення терміну покарання – не випустили на волю, а засудили до 5 років колонії суворого режиму.

Це за тиждень події. В неділю, 23 травня, сталося захоплення літака. Казати, як у цій ситуації повинні реагувати люди – вони дуже солідарні. Коли був заклик зібрати допомогу на адвокатів Романа Протасевича, моментально це було зроблено.

Зібрати допомогу на похорони померлого політв'язня – теж одразу. Вони (білоруси – 24 канал) дуже солідарні, готові брати в цьому участь. Люди самі роблять економічний тиск на режим.



Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську / Фото ЕРА

Ми розробили такий проєкт "Банкомат-обмінник-банк". Народ навіть сам його назвав БОБ, це вже народне найменування. Коли ти йдеш у банкомат, знімаєш гроші в білоруських рублях. Ідеш в обмінник, купуєш валюту, потім йдеш у банк і знімаєш всі валютні депозити. І люди це почали робити.

Зараз вже проблема в країні. Сьогодні неможливо зняти валюту в банкоматах. Тобто люди знаходять інші форми протесту. Але мотивація всередині горить. І те, що сталося з Романом Протасевичем – такий символічний момент.

Він став символом всіх політичних в'язнів. Сьогодні в білоруських тюрмах, за даними правозахисників, перебуває 426 політичних в'язнів. Найближчим часом цей список може подвоїтися чи потроїтися, тому що кримінальних справ – 3 тисячі.

Всього в тюрмах за політичними мотивами – 1 тисяча осіб. Це жахливе число. Але люди всередині мають якусь злість, обурення. Безумовно, воно виплеснеться. Неможливо так знущатися з народу, так обманювати. Навіть з цим літаком. То ці дані були передані з України, від ХАМАСу. ХАМАС спростував цю заяву. Це і смішно, і сльози через сміх.

Коли ХАМАС заявляє, що це "взагалі не наших рук справа – підкласти бомбу в літак". Потім Лукашенко заявив, що це зробила Швейцарія. Швейцарія одразу публікує спростування: "Ми тут взагалі ні до чого". А з'ясувалося, що від диспетчерів пішла команда про бомбу в літаку на 24 хвилини раніше, ніж надійшов e-mail зі Швейцарії.

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Ви уявляєте, наскільки бездарно працюють спецслужби, що їх просто розкусити, показати цю брехливість дуже легко. Тому люди зараз всередині, мені здається, дозрівають. І десь цей момент настане, і люди виплеснуться, вийдуть на вулицю.

Про можливість ліквідації літака з Протасевичем

Щодо цього літака. На вашу думку, якби він продовжив рух, чи вистрілив би в нього МіГ?

Знаючи характер Лукашенка… Він у 1995 році дав команду і було збито повітряну кулю з 2 громадянами США, які випадково залетіли на територію Білорусі. Здається, це було з литовського напрямку. І вони загинули. Фактично розстріляв їх бойовий вертоліт.

Знаючи характер і те, як він поводиться останнім часом, сказати тут "ні" я не можу. Сказати "так" – це жахливо, якщо в цьому зізнатися і сказати, що керівник, який не обраний народом, але контролює збройні сили, може віддати такий наказ. Але поглянемо на факти.

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Всі державні телеканали показали посадку МіГ-29 з повним бойовим комплектом, який вилітав нібито на супровід цього літака. Лукашенко потім сказав, що це – брехня, він не наближався до літака. Мовляв, просто полетів захищати атомну електростанцію.

Але літак не наближався в бік АЕС. Лукашенко сказав, що він поставив АЕС у бойову готовність. Як можна це зробити? Це теж якісь незрозумілі фрази. Тобто, літак воєнний був. Він злетів, це показало державне телебачення. Ви можете уявити, що ви встигаєте 150 кілометрів від Мінська чи 200 кілометрів від Бреста виїхати з камерою, встигнути і відзняти зліт і посадку МіГ-29? Це реально?

Однозначно, ні. Хотів би зробити уточнення щодо АЕС. Журналісти вже показали, де вона розташована. Це зовсім не на шляху рейсу Афіни – Вільнюс. Лукашенко заявляв, що якби цей літак взірвався, то це був би другий Чорнобиль. Але, за даними карти на Flightradar, він не пролітає цю АЕС. І якби навіть літак зірвався б у Вільнюсі, то від нього було 40 кілометрів ще до неї. Тому її ніяк би не зачепило і не вплинуло б на її роботу.



Лукашенко наказав затримати Протасевича / Фото ТАСС

Наскільки я пам'ятаю, Лукашенко 26 травня сказав, що він поставив у бойову готовність протиповітряну оборону. Але для чого? Якщо за його командою вилітає МіГ-29, якщо ставляться в бойову готовність сили ППО – для чого?

Це означає, найімовірніше, збивати літак. Він наводить приклад, а як вчинили у США. Але там була інша ситуація. Я тоді працював прессекретарем МЗС, пам'ятаю, мені довелося коментувати.

Тоді загинула й громадянка Білорусі. Тобто в нього в голові ці думки присутні. Ми розуміємо, якщо людина дає команду ВПС, ПВО, отже, якісь у нього думки є. Звісно, вони могли піти на примусову посадку літака. Є способи, коли військовий льотчик може змусити (приземлитись – 24 канал) цивільний літак, ба більше, це робиться достатньо часто.

Весь світ у цей момент зрозумів, що Лукашенко не контролює себе. І він може скоїти будь-які дії, аби задовольнити власні амбіції.

Затримати опозиційного журналіста, демократичного діяча і ризикувати життям громадян 18 держав – це жахливо. Тут ми можемо висувати гіпотези, але факти говорять про дуже поганий сценарій.

Про причетність Росії

Чи вважаєте ви, що операція з арешту Протасевича була спланована і скоєна службами КДБ Білорусі й ФСБ Росії?

Безумовно, це спланована операція. В цьому брав участь Комітет державної безпеки. Помітні всі огріхи цієї операції. Те, що це непрофесіонально. І білоруське КДБ славиться своїм непрофесіоналізмом. Ви пам'ятаєте історію з "Нік і Майк", коли телефонувала Ангела Меркель президенту Польщі Анджею Дуді, їхні перемовини, зокрема, щодо Олексія Навального.



Навальний є російським опозиціонером / Фейсбук Олексія Навального

Я пам'ятаю очі прем'єра Росії Михайла Мішустіна, який слухав Лукашенка, і цей жах на його обличчі. Він розумів, що йому кажуть повну маячню, але він повинен це слухати на камеру. Він любить вигадувати ці історії, розказати так, як це буде цікаво.

Тоді спрацювало КДБ, готували цю "качку". Зараз теж це проєкт КДБ. Я не можу стверджувати, чи були там співробітники ФСБ. Але те, що 27 травня у Мінськ прибула делегація ФСБ – це факт. Те, що Росія підтримує Лукашенка в цій жахливій ситуації, акті захоплення громадянського літака й замаху на скоєння акту міжнародного тероризму – це теж про щось говорить. Те, що координація між КДБ і ФСБ дуже глибока – це теж факт.

Про авіаблокування та економічні наслідки для режиму Лукашенка

Європа відреагувала на захоплення літака зі своїми пасажирами достатньо швидко. Невже авіабойкот призведе до економічної блокади Білорусі?

Так, справді. Ситуація розгортається дуже серйозно для Лукашенка. Фактично, він вистрілив собі в ногу. Він не міг спрогнозувати, що буде така жорстка реакція. Тут є певний збіг з ситуацією, пов'язаною з тим, що наступного дня, 24 травня, було засідання Ради глав держав Європейського Союзу.

Тому реакція настала неочікувано. Спецслужби не прорахували, що на борту перебуватимуть громадяни 12 членів Євросоюзу. ЄС не міг не відреагувати на це жорстко й принципово, адже під загрозу поставили життя й здоров'я саме громадян країн-учасниць ЄС.

Після інциденту лідери ЄС заявили, що скоро введуть новий пакет санкцій проти Білорусі. Директор консалтингової компанії Friendly Avia Support Олександр Ланецький вважає , що "Белавіа" може втратити у 2021 році близько 50 мільйонів доларів.

І це все вже й призводить до економічних до наслідків. За оцінками різних експертів, випадок з літаком може призвести до того, що Росії доведеться покрити за Лукашенка близько 4 – 5 мільярдів доларів. Виділити суму на підтримку білоруської економіки.

Якщо мовиться про банкрутство "Белавіа", то це вже й так стукало у двері ще у 2020 році з урахуванням пандемії, обмеження польотів. Вони вже стояли перед такою загрозою. Зараз це стає реальністю.

"Белавіа" вимушена звільняти співробітників, аби хоч якось врятувати ситуацію. Але не думаю, що це допоможе, якщо це продовжиться протягом кількох місяців чи року. Наступна проблема – "Белаеронавігація", яка займається забезпеченням польотів повітряних суден.

Це достатньо прибуткова компанія – 70 мільйонів доларів прибутку за рік. Вона також зазнає збитків, адже більшість великих авіакомпаній, які здійснюють транзитні польоти на територію Білорусі, прийняли рішення не літати над країною.

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Це і цивільні, і транспортні авіарейси. І також іміджеві втрати. Ми ж уявляємо, як реагуватимуть інвестори, про яких з боку ЄС, США, Канади, Швейцарії вже говорити не доводиться.

Внутрішні інвестори також цього робити не будуть, адже все дуже ризиковано в Білорусі. Я думаю, наступним кроком буде зниження кредитних рейтингів Білорусі. Це призведе до перспектив можливого дефолту державного боргу, нездатності Лукашенка платити за борговими зобов'язаннями.

Відтак економічні наслідки будуть дуже суттєвими для режиму Лукашенка. Якщо до цього додасться ще реальний економічний пакет санкцій, про який ми постійно казали європейцям, але вони досі не йшли на це.

Тільки 7 підприємств внесені в список санкційний, які не мають особливого впливу на економічну ситуацію в Білорусі. А глави держав вирішили ввести секторальні санкції. Тому 27 травня міністр закордонних справ Німеччини говорив про санкції на поставки електроенергії й газу, на фінансовий сектор.

Це мовиться про єврооблігації, які були випущені на ринок ЄС. Все це призведе до дуже серйозних економічних втрат. Є інформація про те, що прем'єр-міністр Білорусі телефонував прем'єру Росії і запропонував йому у відповідь ввести санкції на торгівлю з ЄС. Але це як "моська на слона".

Білорусь не буде здатна жити без торгівлі з ЄС. Це неможливо, це призведе до повного краху економіки країни. Я як член колишнього уряду скажу, що чинний уряд дуже непрофесійний. Там працють люди, які демотивовані, які не розуміють, як вийти з цієї кризової ситуації, як впроваджувати системні й структурні реформи в Білорусі, як обмежити бюджетні витрати, аби направити їх на розвиток.

До того ж додаються такі божевільні політичні ідеї. Повне обмеження контактів зі всім цивілізованим світом призведе до економіічного краху. Лукашенко дуже системно й оперативно заганяє Білорусь в економічний колапс.

Про санкції проти режиму Лукашенка

Зрозуміло, що від санкцій дуже часто страждає населення країни. Після затримання літака в Білорусі, хто може розоритися через наближення до Лукашенка?

Я говорив про компанії, які прямо потрапляють вже під відповідні дії ЄС: "Белаеронавігація" й "Белавіа". Безумовно, ми будемо говорити про те, що компанії, які допомагають режиму фінансувати силовий апарат, повинні будуть потрапити під санкції. Також про частково секторальні санкції на нафтохімічний комплекс Білорусі.

Американці з 3 червня вводять санкції проти 9 підприємств концерну "Белнефтехим", і проти нього також. Якщо ЄС обмежить поставки нафтохімічних підприємств Білорусі на європейський ринок ЄС, це буде дуже суттєво.

26 травня ми отримали інформацію, що таку вказівка вже отримали банки Молдови – не набувати й не фінансувати угоди, пов'язані з покупкою нафтохімічної продукції з території Білорусі.

Я вдячний Україні за те, що вона достатньо оперативно й принципово відреагувала на цю подію. І дала міжнародну публічну оцінку цього акту як державний тероризм, захоплення судна. Нам дуже важлива ваша солідарність.

Якщо не помиляюся, 27 травня на Раді України (на засіданні уряду – 24 канал) прийняли рішення про звернення до ООН щодо визнання режиму Лукашенка таким, який становить загрозу національній безпеці.

Це теж дуже важливий політичний крок. Я знаю, що Україна прийняла рішення про обмеження імпорту електроенергії до 21 жовтня 2021 року.

Хотілося б, звісно, щоб до того моменту, коли Лукашенко піде з незаконно займаної посади глави держави, але сподіваюся, що це станеться раніше, Україна повернеться до купівлі нашої електроенергії. Тому нам важливі подальші кроки з боку України в підтримці білоруського суспільства.

Я знаю наскільки важко ви переживали й проходите процес демократичних реформ, трансформації. Наскільки важлива свобода для вас, демократія. І дуже часто ми дивились на вас. Ми бачимо вас, вашу боротьбу, ваше бажання жити в демократичній, вільній Україні.

І от зараз ваша солідарність, ваша підтримка в дії, вона принципово важлива. Я хочу сказати слова вдячності меру Львова за те, що він відмовився купувати продукцію білоруського (виробництва – 24 канал).

Я також звертався до мера Києва (Віталія Кличка – 24 канал) по цьому питанні. Я чув оцінку Києва негативно щодо дій Лукашенка. Тобто це все дуже важливо. Особливо важливо, коли це роблять сусіди. Ми це розуміємо.

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Ми не хочемо привезти Білорусь до економічного колапсу. Це не наша ціль. Санкції – це відповідальність за злочини, які здійснює Лукашенко і його воєнна хунта. Санкції – це інструмент, щоб припинити репресії і звільнити політичних в'язнів.

І скільки б мене не переконували в тому, що це неефективно, що це нічому не допоможе (однак це не так – 24 канал). На превеликий жаль, історія сучасної Білорусі показала, що всі політичні в'язні, які опинялись в тюрмах після чергових виборів, на яких фальсифікувавши перемагав Лукашенко, вони звільнялись із тюрм лише після того, як Європейський Союз вводив реальні санкції.

Лукашенко був вимушений їх відпускати. Однак зараз мовиться, звичайно, про більше. Мовиться про долі людей, про звільнення цих людей з тюрм. Це тисячі людей. Мовиться про реабілітацію, про припинення репресій. І головне, зміни ситуацію через демократичні вибори, нові демократичні вибори.

До влади має прийти президент, вибраний білоруським народом, а не самопроголошений президент. Зараз на порядку денному питання значно вищого рівня.

Про дії Білорусі у майбутньому та ризик для України

Чи варто очікувати від білоруського режиму будь-яких агресивних дій щодо Європи? Як ви вважаєте, ситуація тепер може змінитись?

Так, дуже багато було недружніх заяв щодо України і щодо президента України. Ми чули це. Особливо яскраво це прозвучало на останній зустрічі Путіна та Лукашенка у Кремлі, коли Лукашенко вирішив повчати президента Зеленського про те, як він повинен вести себе у зовнішній політиці, у відношеннях між країнами.

Це людина (Лукашенко – 24 канал), яка не знає, що таке етика, що таке дипломатичне спілкування. Тому тут є, що коментувати. Але те, що він діє дуже негативно щодо України – це факт.

В мене є такий тезис, що дуже часто "західники" (країни Західного світу – 24 канал) раніше говорили "ви знаєте, головним гарантом білоруської незалежності є Лукашенко". Так, він диктатор, так, він переслідує тих, що мислить інакше, так, там є проблеми із свободою преси. Але він – гарант незалежності Білорусі. А раз він гарант незалежності – значить це зменшує загрозу загалом у регіоні.

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Так от, якби Білорусь була демократичною країною, якби у нас були нормальні демократичні вибори глави держави – це забезпечило б ще більш високий рівень гарантії для нашого суверенітету. І аналогічно, якраз те, що Лукашенко є узурпатором, який на сьогодні може опиратись всього на одну політичну силу Кремля й підтримується тільки Кремлем – це є фактором небезпеки.

Тому що він буде вимушений виконувати волю Кремля. І він піде на це, я в цьому абсолютно переконаний. Тому виникає загроза для України, на жаль, зі сторони Білорусі, моєї улюбленої рідної країни.

Те, що вчора (26 травня – 24 канал) прибули воєнні Росії в Мінськ, це опублікували в одному з інформаційних каналів "Спутнік" – російський канал, який діє як інформаційне агентство. Те, що вони проводили нараду нібито по питаннях проведення навчань у вересні, масштабних воєнних навчань – це теж потенційна загроза. Всіма цими методами буде діяти Лукашенко. Використовуючи Кремль або навпаки, його будуть використовувати для того, щоби показувати цю загрозу Україні.

Про можливість уникнути колапсу в Білорусі

Як ви думаєте, що може дозволити достатньо швидко вийти із цієї ситуації і не призвести до колапсу економіки Білорусі?

Я переконаний, що фактори тут може бути 2. Коли виникає саме енергетичний ефект, акумуляційний ефект направлення двох сил. Перше, жорсткі, реальні, ефективні санкції. Санкції не на папері, санкції не на словах.

У чому логіка? Якщо ми будемо застосовувати, якщо європейці будуть застосовувати повільні санкції, довго їх розглядати, вводити туди одну компанію, добавити 5 силовиків, які й так не їздять у ЄС, тому що Лукашенко вже всім людям в погонах заборонив виїжджати за межі Білорусі, це ніяк не змінить ситуацію в Білорусі. Економічна криза буде лише посилюватись. Наступним етапом за цей період пройде внутрішня інкорпорація Білорусі.

Фактично Росія частинами забере суверенітет Білорусі. Максимум, на що ми зможемо розраховувати, це кордони на карті. Тобто, на папері. Але, де-факто, вони такими не будуть.

А друге, це прапор ООН. Це як ми з вами, українська СРСР і білоруська СРСР були членами ООН у складі СРСР. Ось це чекає нашу долю. І от тому, коли будуть потужні санкції, короткого терміну, тоді вони спрацюють дуже швидко.

Другий акумуляційний фактор – це протестна активність, це мобілізація наших ресурсів й активітів. І це приходить в той момент критичний, в конкретний, скажемо, день. Саме білоруси переможуть в цій важкій боротьбі за свої права і свободи, за демократію, за Білорусь. Я скажу так: для нас цей рік вирішальний.

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Білоруси хочуть жити в незалежній країни. Вони хочуть мати нормальні відносини зі всіма – і зі Сходом, і з Заходом. Але вони не хочуть мати підданих стосунків, не хочуть вливатись в чиїсь держави, чи бути суб'єктними федераціями.

Якщо також Україна, до речі, нам допоможе. Тому що ви (Україна – 24 канал) – третій торговий партнер для Білорусі... То тоді ми переможемо, і це треба зробити в цьому році (у 2021 році – 24 канал). Це моє переконання, інакше сценарій буде дуже важким. Люди будуть виїжджати з Білорусі, вже виїжджають сотні тисяч. Будуть виїжджати мільйони.

Чи піде Євросоюз на серйозні санкції, про які ви говорите, це теж питання, тому що ми, знову таки в Україні, знаємо, як довго Євросоюз може висказувати своє глибоке занепокоєння...

У нас знаєте, як говорять? Мені сказали минулого тижня "Добро пожаловать в клуб Украина". Тому що ви ходите за санкціями, а подивіться на Україну. Але вони це сказали так скоріше із співчуттям. Але, на жаль, це правда.

Є такий жарт, що Європейський Союз висловлював стурбованість, потім високу стурбованість, потім глибоку стурбованість, потім дуже глибоку стурбованість. Але питання це звичайно важливе. Я, як дипломат, розумію, це все читається. Це все сигнали. Але зараз час діяти.

Щодо того, що відбувається в інших країнах. У Бухаресті хочуть переймнувати вулицю на честь Протасевича.

Це дуже неймовірний жест. Це дуже важливо.

Про що мовиться? Вулицю у Бухаресті, де розташоване посольство Білорусі, запропонували перейменувати на вулицю затриманого блогера і журналіста Романа Протасевича. Про це заявила мер одного із районів Румунії у своєму фейсбуці.



Представники влади добавили, що у випадку перейменування вулиці, на кореспонденції білоруського посольства й на візитівках дипломатів буде вказане прізвище Протасевича.

Але, на жаль, такий жест не вирішує питання.

Так, але я б не сказав так. Це акумулювання. Я говорив сьогодні із батьком Романа (Дмитром Протасевичем – 24 канал). Ми кожен день спілкуємось. І от питання це дуже важке. Важливе першочергово для безпеки Романа Протасевича.

Дуже важливо якраз таки показувати, що світ не забуває про нього. І це, ми надіяємось, певною мірою буде гарантувати його безпеку.

Романа Протасевича змусили зізнатись у тероризмі: дивіться відео

Про Світлану Тихановську й розшук Росії

Чому вас із Світланою Тихановською Росія "видалила" із списку розшукуваних. Мені здається це позитивна новина. Йде Росія на зближення з опозицією.

Ви знаєте, мені якраз прислали цю фотографію, фотографію із повідомленням, коли я сидів поруч з Світланою Тихановською на зустрічі демократичних сил в Литві. Я показав її Світлані й з усмішкою сказав: "Напевно, нас чекають в Сочі".

На що, до речі, відомий журналіст Гордон (Дмитро Гордон – 24 канал), ми з ним також спілкувались, сказав "в Сочі – "темні ночі". В Сочі нас напевно не чекають, бо туди Лукашенко збирається. Тому я навіть не знаю, як це коментувати. Спекулювати, що це який жест. Не знаю, важко мені на це коментувати.

Про гроші за арешт Лукашенка

Чи правда, що ЄС виділив 11 мільйонів євро на нейтралізацію Лукашенка?

Це Валерій Цепкало про цей проєкт оголосив. Я теж брав участь у записі цього відеозвернення. Скажу так, що ні, ніхто не виділив. Ідея Валерія Цикала якраз полягає в тому, щоб акумулювати ці кошти на рахунку, як такого резервного, гарантійного фонду.

У Білорусі запропонували зібрати 11 мільйонів євро за арешт самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Ці гроші, вони блокуються, їх неможливо зняти з рахунку до того моменту, поки не відбудеться затримання і, відповідно до міжнародного законодавства, арешт Лукашенка. А причин для арешту наразі я можу назвати 3.

Перше – це конвенція ООН проти тортур. Це універсальна юрисдикція, коли громадян Білорусі катують на території держави. Верховна комісарка ООН вже заявила, що це 4 644 громадянини Білорусі, які зазнали насилля й катування. І вони не можуть добитись правди в Білорусі.

Жодної кримінальної справи про катування не підіймали. І от конвенція ООН дає право, у тій державі, яка приєдналась до конвенції, запроваджувати кримінальне переслідування. І от в нас є поки дуже оптимістичний приклад, і сподіваюсь, що він реалізується, у Німеччині. Коли федеральна прокуратура Німеччини підтримала заяву від 10 громадян Білорусі, також і іноземних громадян. І в цьому, якраз таки в тортурах, звинувачується Лукашенко. І також його прибічники.

Прізвища не називаються спеціально, тому що їх подадуть в розшук й вони будуть затримані. Наступне, це на минулому тижні була подана заява про злочин проти людства, у міжнародний суд в Гаазі. За прикладом переслідування людей, за їхні політичні переконання.

І наступна причина – це той літак, оця ситуація (затримання Протасевича – 24 канал). Коли вже 3 країни відкрили кримінальні справи. Це Литва, Польща і Латвія. І у випадку, якщо буде відкрита кримінальна справа, можна подавати у розшук.

Детальніше Литва, Польща і ФБР почали своє розслідування посадки літака у Білорусі

Хто роздавав накази? Публічно на телебаченні признавався Лукашенко. Так що є вже 3 причини потенційні, міжнародно-правові для того, щоб його затримати.

Він не зможе нікуди виїхати, він буде боятись куди-небудь виїхати. Тому що він може бути затриманим. І от з'явився цей проєкт, який стимулює і підтримує, знову таки, правову форму його затримання. Він має розуміти, що він отримує статус міжнародного терориста і в нього немає вибору. Він має має піти з цієї посади.