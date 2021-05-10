У 8 районах Дніпра 11 квітня вимикатимуть світло. Це робитимуть через обслуговування та реконструкцію електромереж. Наразі вже є список вулиць, де буде відключення.

У більшості будинків електроенергії не буде з 08:00 до 17:00. Однак на деяких вулицях світло можуть ввімкнути скоріше.

До теми Рада схвалила законопроєкт, який дозволяє припинити імпорт електроенергії з Росії й Білорусі

Де не буде світла в Шевченківському районі

Вулиця Єрмолової, будинки 32 – 34.

Вулиця Івана Франка, будинки 22 – 24, 33, 37 – 39.

Вулиця Перемоги, будинки 212 – 216.

Де не буде світла в соборному районі

Вулиця Маршала Судца, будинки 22 – 54а.

Вулиця Воїнова, будинки 11 – 45, 4 – 32.

Вулиця Омельченка, будинки 7 – 9.

Вулиця Салтикова–Щедріна, будинки 1 – 23, 2 – 30.

Вулиця Глиняна, будинки 1 – 31, 2 – 44.

Вулиця Яснополянська, будинки 26 – 82.

Вулиця Запорізьке шосе, будинки 1 – 7.

Проспект Гагаріна, будинки 175 – 177д.

Вулиця Високовольтна, будинок 30.

Де не буде світла в Самарському районі

Вулиця Немировича–Данченка. Всі будинки

Вулиця Лівобережна, всі будинки.

Вулиця Череповецька, всі будинки.

Вулиця Томська, будинки 2 – 62, 9 – 61.

Вулиця Пальмова, будинок 1.

Вулиця Спогадів, будинки 1 – 37, 2 – 14.

Вулиця Пристань, всі будинки.

Провулок Пристань, всі будинки.

Де не буде світла в Новокодацькому районі

Провулок Відродження, будинки 6, 10 – 12, 16 – 92, 47 – 113.

Провулок Вагнера, будинки 54.

Вулиця С. Бардадима, будинки 1 – 5, 2 – 10.

Проспект Свободи, будинки 190 – 216, 224,228 – 234.

Новокодацкая площа, будинки 1а – 3а.

Вулиця Трудова, будинки 1 – 49.

Вулиця Гранітна, будинок 8.

Вулиця Зорі, будинки 1 – 15, 2 – 46.

Вулиця Кар'єрна, будинки 1, 2.

Вулиця Північна, будинки 1, 2.

Вулиця Успенського, будинки 1 – 29, 2 – 16.

Вулиця Якутська, будинки 1 – 13.

Вулиця Поліська, будинки 1 – 19, 2 – 76, 23/1 – 91.

Вулиця Зоряна, будинки 1 – 65, 2 – 66.

Вулиця Мукачівська, будинки 57 – 119, 78 – 154.

Провулок Балтійський, будинки 2а, 2в, 1 – 13, 4 – 18.

Вулиця Приовражне, будинки 1 – 61, 6 – 10, 14 – 50.

Провулок Поліський, будинки 2 – 4, 5.

Вулиця Абая, будинки 33 – 65, 40 – 56.

Провулок Білоруський, будинки 7 – 23, 12 – 26.

Вулиця Заслонова, будинки 1 – 9, 22 – 26.

Провулок Білоруський, будинки 1 – 23, 2 – 26.

Вулиця Дружби, будинки 1 – 7, 2 – 20.

Вулиця Кедрова, будинки 1 – 43, 2 – 36.

Вулиця Курильська, будинки 1 – 33, 2 – 36.

Провулок Товариський, будинки 1 – 3, 2 – 6.

Вулиця І. Вишневського, будинки 1 – 21, 2 – 18.

Вулиця Товариська, будинки 1 – 25, 2 – 32.

Вулиця Назарова, будинки 1 – 17, 2 – 12.

Вулиця Рівна, будинки 1 – 15, 2 – 18.

Вулиця Т. Гладченко, будинки 21 – 71, 20, 28а – 64а.

Вулиця Геологічна, будинки 34 – 64.

Вулиця Сахалінська, будинки 1а – 33, 4 – 26.

Провулок Крутий, будинки 1 – 15, 2 – 26.

Вулиця Покровська, будинки 1 – 65, 2 – 52.

Вулиця Дорогобузька, будинки 13 – 21, 10 – 14.

Провулок Покровський, будинки 1 – 9а, 2 – 16.

Вулиця Андрейченко, будинки 70а – 70Д, 72 – 78/1.

Вулиця К. Косинського, будинки 32 – 60, 23 – 51.

Провулок Дивинський, будинки 1 – 17, 2 – 20.

Провулок Андрейченко, будинки 2 – 16, 1 – 9.

Провулок Черкаський, будинки 1 – 19, 16 – 20, 28 – 40, 29, 45, 49, 57 – 95, 102 – 104, 110, 114, 118, 145 – 159, 176 – 186, 181, 193, 192 – 198.

Вулиця Черкаська, будинки 1 – 101, 26 – 42, 52 – 90.

Вулиця Чигиринська, будинки 2 – 16, 3 – 17.

Вулиця Юдіна, будинок 2.

Вулиця Зовнішня, будинки 53, 108.

Вулиця Рельєфна, будинок 81.

Вулиця Ясенева, всі будинки.

Вулиця М. Зерова, будинок 26.

Селище Сухачівка.

Вулиця Ватутіна, будинки 1 – 11, 16 – 22.

Провулок Червонокалиновий, будинки 24 – 40, 47 – 75, 56 – 74, 91 – 111.

Провулок Вірменський, будинки 1 – 15, 2 – 10, 16 – 22.

Вулиця Велика Дієвського, будинки 112б, 126 – 134, 133 – 185.

Вулиця Ближня, будинок 31.

Проспект Мазепи, будинки 27, 31.

Вулиця Дунаєвського, будинки 32 – 34.

Вулиця Авіаційна, будинки 25 – 29.

Вулиця Караваєва, будинки 27 – 43, 34 – 36.

Вулиця Мерзленка, будинок 24.

Вулиця Сидоренка, будинки 2 – 4.

Де не буде світла в Амур-Нижньодніпровському районі

Вулиця Стародубцева, будинки 1 – 7, 2 – 46, 11 – 33.

Вулиця Арктична, будинки 1 – 43, 2 – 48, 70 – 88.

Вулиця Белградська, будинки 1 – 39, 2 – 40.

Вулиця Лазарєва, будинки 1 – 15, 18 – 32.

Вулиця Передова, будинки 331 – 423, 400 – 468, 459, 512 – 524.

Вулиця Інгульська, будинки 58 – 170.

Вулиця Руставелі, будинки 51 – 87, 54 – 104.

Вулиця Надеждинська, будинки 21 – 111а, 22 – 134а.

Вулиця Військова, будинки 4 – 26, 27 – 29, 37 – 47.

Вулиця Желваківського, будинки 1 – 29, 4 – 40.

Провулок Желваківського, будинки 1 – 29, 4 – 38.

Вулиця Водопровідна, будинки 1 – 77, 2 – 46.

Провулок Водопровідний будинки 1–33,2 –34.

Провулок Снайперський, будинки 1 – 3, 4 – 6.

Провулок Шефський, будинки 2 – 14, 19 – 21.

Вулиця Шефська, будинки 66 – 138, 59 – 119.

Вулиця Межова, будинки 2 – 30, 127 – 151.

Вулиця Алуштинська, будинки 1а – 7а, 11 – 29.

Вулиця Тайгова, будинки 23 – 71, 26 – 76.

Провулок Тайговий, будинки 2 – 10, 1.

Вулиця Анадирська, будинки 12 – 14б.

Вулиця Приозерна, будинок 20а.

Провулок Анадирський, будинки 7 – 29.

Вулиця Грінченка, будинки 56 – 245, 138 – 226.

Вулиця Гагринська, будинки 73 – 157, 80 – 120, 124 – 158.

Вулиця Вітчизняна, будинки 24а, 27 – 91.

Вулиця Семипалатинська, будинки 1 – 39, 2 – 54.

Вулиця Архангельська, будинки 1 – 49, 2 – 56.

Вулиця Богомаза, будинки 133 – 135, 177.

Провулок Гагринський, будинки 1 – 32.

Провулок Грінченка, будинки 2 – 14.

Вулиця Гуртова, будинки 53 – 55.

Вулиця Обласна, будинки 1, 51, 8б, 12 – 46.

Вулиця Бережна, будинки 1 – 55, 2 – 28.

Вулиця Попудренка, всі будинки.

Вулиця Гіляровського, всі будинки.

Вулиця Житомирська, будинки 257б, 261 – 329, 276г, 280 – 406.

Вулиця Чернігівська, будинки 416, 437.

Вулиця Іжевська, будинки 157 – 225, 245 – 277.

Зверніть увагу Сонячні інновації: як використовувати енергію Сонця на благо

Де не буде світла в Чечелівському районі

Вулиця Робоча, будинок 146.

Вулиця Перлова, будинки 12 – 34, 27а – 53.

Вулиця Заповідна, будинки 25 – 83, 36 – 94.

Вулиця Шахтарська, будинки 1 – 27, 2 – 20.

Вулиця Новоколгоспна, будинки 2 – 14, 11 – 55, 81 – 83.

Вулиця Постова, будинки 64 – 66.

Вулиця Антоновича, будинки 52 – 66, 63 – 69.

Проспект Пушкіна, будинки 73 – 75а.

Вулиця Громова, будинки 3 – 7.

Вулиця Алексєєнка, будинки 17, 22, 25 – 27, 30 – 32.

Вулиця Філософська, будинки 33 – 37, 46 – 56.

Де не буде світла в Центральному районі

Вулиця Херсонська, будинки 46, 50.

Проспект А. Поля, будинки 35 – 37, 43 – 45.

Вулиця Ульянова, будинок 11а.

Де не буде світла в Індустріальному районі