10:47
18 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Курт Кобейн наступив на російський мозоль. Путін "має" талант
      Вєсті Кремля
      20:59, 17 лютого
      Вєсті.UA: Монобільшість змінює ідеологію. Рабінович кличе депутатів у Москву
      Вєсті.UA
      19:42, 17 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Випуск новин за 10:00: "Корабель-привид" в Ірландії. Провалення школярів під лід

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 лютого станом на 10:00 – біля берегів Ірландії на мілину сів 77-метровий "корабель-привид". Вантажне судно "MV Alta" понад рік дрейфувало Атлантикою без екіпажу. Троє школярів 12 та 13 років провалилися під лід на Харківщині. Двох дітей врятувати не вдалося. Російські найманці атакували наші сили біля Новотошківського, Оріхового, Кримського та Хутора Вільний.

      Також у випуску:

      У Києві на бульварі Дружби народів п'яний водій "Ауді" понівечив одразу три автівки різних служб таксі.

      Україна вимагає звільнити наших рибалок, затриманих Росією в акваторії Азовського моря три дні тому.

      Суд обрав запобіжний захід запорізькому кримінальному авторитету Євгену Анісімову – 60 діб під вартою без права внесення застави.

      Доброго ранку: яскрава добірка привітань
      сьогодні
      11516
      Теги: Випуск новин Діти і неповнолітні Ірландія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:00 Фільми 2020 року, які не можна пропустити
      Уляна Журба 235
      сьогодні , 10:00 Трамп створює для Росії болісну реальність
      Лілія Шевцова 2513
      17 лютого , 11:30 ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі
      1399
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      424
      сьогодні , 09:10 Ключові дати Євромайдану: хроніка
      Світлана Попова 290
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук