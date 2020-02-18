Випуск новин за 10:00: "Корабель-привид" в Ірландії. Провалення школярів під лід

У випуску новин за 18 лютого станом на 10:00 – біля берегів Ірландії на мілину сів 77-метровий "корабель-привид". Вантажне судно "MV Alta" понад рік дрейфувало Атлантикою без екіпажу. Троє школярів 12 та 13 років провалилися під лід на Харківщині. Двох дітей врятувати не вдалося. Російські найманці атакували наші сили біля Новотошківського, Оріхового, Кримського та Хутора Вільний.

Також у випуску: У Києві на бульварі Дружби народів п'яний водій "Ауді" понівечив одразу три автівки різних служб таксі. Україна вимагає звільнити наших рибалок, затриманих Росією в акваторії Азовського моря три дні тому. Суд обрав запобіжний захід запорізькому кримінальному авторитету Євгену Анісімову – 60 діб під вартою без права внесення застави.