Випуск новин за 14:00: Різанина у Росії. Досягнення наймолодшої тенісистки

У випуску новин за 15 січня станом на 14:00 – у російському місті Пермь невідомі з ножами здійснили напад на школу № 127, внаслідок якого було поранено вісьмох учнів і вчительку. Українка Марта Костюк, яка є наймолодшою тенісисткою на одному з найпрестижніших турнірів Australian Open.

Також у випуску: Росія поважає цілісність України, але без Криму. Розенблат подав позов проти України до Європейського суду з прав людини. Міжнародний валютний фонд забракував президентську версію закону про Антикорупційний суд.