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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВИНИ КРИМУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 14:00: Різанина у Росії. Досягнення наймолодшої тенісистки

Випуск новин 15:12, сьогодні 43 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 січня станом на 14:00 – у російському місті Пермь невідомі з ножами здійснили напад на школу № 127, внаслідок якого було поранено вісьмох учнів і вчительку. Українка Марта Костюк, яка є наймолодшою тенісисткою на одному з найпрестижніших турнірів Australian Open.

Також у випуску:

Росія поважає цілісність України, але без Криму.

Розенблат подав позов проти України до Європейського суду з прав людини.

Міжнародний валютний фонд забракував президентську версію закону про Антикорупційний суд.

Теги: Діти Новини Росії Випуск новин Зброя Теніс
Джерело: 24 Канал
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