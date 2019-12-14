Випуск новин за 15:00: ПЦУ КП ліквідували. Наркотики у Стамбулі

У випуску новин за 14 грудня станом на 15:00 – Православну церкву Київського патріархату та Автокефальну православну церкву остаточно ліквідовано. Вони припиняють існувати юридично. Рекордний обсяг наркотиків вилучили в аеропорту в Стамбулі. Під час спецоперації правоохоронці виявили там одну тонну і сімсот кілограмів наркотичної речовини.

Також у випуску:

Тим часом бойовики не пускають місію ОБСЄ на окуповані території. Про це повідомили в штабі ООС, посилаючись на звіт міжнародних спостерігачів.

Єдині два будинки, які вціліли після удару американської бомби у Хіросімі, у найближчі кілька років планують знести.

Національна валюта продовжує укріплюватись на ринку. За тиждень "зелений" впав в ціні до 23,5 гривень за долар.