Выпуск новостей на 15:00: ПЦУ КП ликвидировали. Наркотики в Стамбуле

В выпуске новостей за 14 декабря, по состоянию на 15:00 – Православную церковь Киевского патриархата и Автокефальную православную церковь окончательно ликвидировали. Они прекращают существовать юридически. Рекордный объем наркотиков изъяли в аэропорту в Стамбуле. Во время спецоперации правоохранители обнаружили там одну тонну семьсот килограммов наркотического вещества.

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Тем временем боевики не пускают миссию ОБСЕ на оккупированные территории. Об этом сообщили в штабе ООС, ссылаясь на отчет международных наблюдателей.

Единственные два дома, которые уцелели после удара американской бомбы в Хиросиме, в ближайшие несколько лет планируют снести.

Национальная валюта продолжает укрепляться на рынке. За неделю "зеленый" упал в цене до 23,5 гривен за доллар.