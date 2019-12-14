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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Выпуск новостей на 15:00: ПЦУ КП ликвидировали. Наркотики в Стамбуле

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 декабря, по состоянию на 15:00 – Православную церковь Киевского патриархата и Автокефальную православную церковь окончательно ликвидировали. Они прекращают существовать юридически. Рекордный объем наркотиков изъяли в аэропорту в Стамбуле. Во время спецоперации правоохранители обнаружили там одну тонну семьсот килограммов наркотического вещества.

      Также в выпуске:

      Тем временем боевики не пускают миссию ОБСЕ на оккупированные территории. Об этом сообщили в штабе ООС, ссылаясь на отчет международных наблюдателей.

      Единственные два дома, которые уцелели после удара американской бомбы в Хиросиме, в ближайшие несколько лет планируют снести.

      Национальная валюта продолжает укрепляться на рынке. За неделю "зеленый" упал в цене до 23,5 гривен за доллар.

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      Теги: Новости Турции Наркотики Религия УПЦ КП Выпуск новостей
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