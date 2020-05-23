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У Вишгороді неповнолітній вбив ексбійця "Айдару": поліція затримала нападників

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Напад на айдарівця у Вишгороді 23.05.2020: нападників затримали
У Вишгороді смертельно поранили айдарівця Корнієнка: нападників затримали / Пресслужба Нацполіції

У ніч на 23 травня у Вишгороді,що на Київщині, сталася сутичка між групою підлітків та двома дорослими чоловіками. У результаті 16-річний хлопець смертельно поранив колишнього бійця батальону "Айдар" Ігоря Корнієнка. Поліція затримала усіх нападників.

Правоохоронці затримали групу людей, серед яких троє неповнолітніх, повідомляє пресслужба поліції Київщини.

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Суперечка закінчилася смертю

Приблизно о 03:00 23 травня на центральній вулиці у місті Вишгород спалахнув конфлікт між групою молодих людей та дорослими чоловіками.

Під час бійки один з компанії, де були неповнолітні, побачив у сумці чоловіка зброю. Він вихопив її та вистрелив у чоловіка.
Водночас інший малолітній зловмисник щосили ударив другого дорослого чоловіка, він втратив свідомість. Після цього нападники зникли.

Один із постраждалих прийшов до тями та викликав поліцейських.

Що відомо про постраждалого та загиблого

На місці від вогнепального поранення помер 45-річний житель Вишгорода. Жертва – колишній боєць батальйону "Айдар" Ігор Корнієнко, повідомив у телеграмі екснардеп Ігор Мосійчук.

За його словами, загиблий повертався з колегою з роботи додому (працював охоронцем).

Поліція затримала нападників

На місці інциденту поліцейські вилучили зброю МКМ-072СБ та набої.

На місці інциденту знайшли зброю

На місці інциденту знайшли зброю / Пресслужба Нацполіції

Правоохоронці також знайшли набої

Правоохоронці також знайшли набої / Пресслужба Нацполіції

Правоохоронцям вдалося затримати усіх нападників. Ними виявилися четверо неповнолітніх, віком 15-17 років, та один 19-річний хлопець.

Серед затриманих – 16-річний неповнолітній, якого підозрюють у навмисному вбивстві. Йому оголосили про підозру. Зловмисник тимчасово проживає на Сумщині.

Іншим фігурантам можуть оголосити підозру за хуліганство.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Айдар Постраждалі Жертви Новини Києва Вбивство Поліція Новини України
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