Як зима вплине на фронт та чи може вона змінити позицію Європи щодо України: думка експерта
Україна зробила стратегічний перелом у війні проти Росії. Водночас під час зими ЗСУ мають закріпити цей перелом певними рішучими діями.
На підтримку Заходу України впливають низка факторів, які базуються на основах внутрішньої політики країн-партнерів. Про це 24 каналу розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.
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Ситуація на фронті
Експерт зазначив, що стратегічно ситуація на фронті перейшла на бік України.
"Україна задає порядок денний й має ініціативу, а Росія реагує. Але це не означає, що буде просто і завтра все закінчиться", – пояснив оглядач.
На його думку, війна триватиме й у 2023 році. Водночас на підтримку України зі сторони Заходу впливатиме не стільки зима, як фази енергетичної війни й електоральних циклів, які відбуваються у країнах-союзницях.
Вони підштовхують до того, що до зими стратегічний перелам на користь України має бути закріплений певними діями. Повинно відбутись ще щось, що ми бачили у Харківській області. І тоді вже можна заходити в зиму і завершувати цю війну весною. Але ще має щось відбутись,
– додав аналітик.
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Соціодинаміка на Заході
За словами Їжака, зима може бути важкою з точки зору політики, тому що почнеться певна соціальна динаміка серед партнерів України.
"Вони будуть відчувати наслідки енергетичної кризи. Я думаю, що США не проваляться в рецесію. Загалом якщо не буде рецесії – це означає, що не буде кардинальної зміни ставлення США і Європи до підтримки України", – переконаний оглядач.
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Він підкреслив, що все одно певні загрози для України щодо цього є.
Рецесія – це глибинний процес, який особливо відчувається розвиненими країнами, коли збільшується безробіття. Якщо її не буде цієї зими – то і кардинальної зміни не буде. Ставлення, можливо, трохи зміниться,
– вказав експерт.
На його думку, індикатором підтримки України сьогодні на Заході є ставлення до українських біженців.
"Якщо нашим біженцям ще можна буде пересидіти зиму в цих країнах – це означає, що ще не буде змін", – резюмував Їжак.
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Якою буде зима на фронті: що відомо
- Зима невпинно наближається й Збройним Силам України доведеться продовжувати боротьбу з окупантами у складніших умовах. Тож, наші захисники потребують чимало важливих речей.
- Ворог, не маючи суттєвих перемог на полі бою, змінив тактику у бік терору українського народу. Його ціль – знищити енергетичні об'єкти України, аби українці мерзли у своїх домівках взимку.
- Також російські військові на окупованих територіях України посилено готуються до зими. Окупанти сподіваються, що сніг та морози сповільнять наступ ЗСУ.
- Журналіст Олексій Печій зробив прогноз щодо того, на що очікувати ворогові взимку та як продовжуватиметься контрнаступ та звільнення територій України від російських загарбників.