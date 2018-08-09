Війни Росії проти Грузії та України: експерти пояснили, як США можуть запобігти новому конфлікту

Росія розв'язала війну проти Грузії у 2008 році, а згодом вторглася на схід України у 2014-му. Аби не трапилось ще одного, можливо, страшнішого збройного конфлікту за участі РФ, адміністрації президента США Дональда Трампа варто звернути увагу на 5 важливих моментів.

Про це у статті для USA Today пишуть наукові співробітники Atlantic Council Деніел Фрід і Марк Сімаковські.

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По-перше, Білому дому необхідно "готуватися як до звичайних, так і до незвичайних маневрів Росії, якими б малоймовірними вони не здавалися", зазначають автори, нагадуючи, що російсько-грузинська війна 2008 року стала несподіванкою для багатьох офіційних осіб США.

По-друге, "розбіжності на Заході можуть вселити Росії думку, що в неї є шанс безкарно скоїти агресію", продовжують експерти, описуючи як приклад суперечку, яка сталася в квітні 2008 року між США і Німеччиною про те, чи слід пропонувати Грузії й Україні План дій з підготовки до членства в НАТО.

По-третє, "під час конфлікту контртиск з боку Заходу і США може обмежити масштаби російської агресії. Російські війська розгорнулися і відійшли від Тбілісі почасти тому, що США запізнилися, але ефективно проявили рішучість, в тому числі – перекинули грузинських військових з Іраку безпосередньо в Грузію всупереч застереженням Росії", йдеться у публікації.

"На Донбасі українці чинили опір російським атакам, а Захід під керівництвом Барака Обами і канцлера ФРН Ангели Меркель наклав на Росію санкції", – нагадують Фрід і Сімаковські.

По-четверте, "широкий інтерес США до покращення російсько-американських відносин відтіснив на другий план спроби сформувати злагоджені та міцні міжнародні заходи у відповідь на війну 2008 року. Перезавантаження російсько-американських відносин, розпочате адміністрацією Обами, створила враження, що у Заходу коротка пам'ять", вважають аналітики.

І зрештою, як підтвердило російське вторгнення в Україну 2014 року, Росія дозволить своїм колишнім радянським сусідам мати певну внутрішню автономію, але пов'язану з російським ярмом,

– констатують Фрід та Сімаковські.

За їхніми твердженнями, на Заході деякі вважають, що поділ світу на сфери впливу неминучий і навіть надає стабілізуючий ефект. Однак насправді ніякого стабілізуючого ефекту немає, роблять висновок експерти.

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