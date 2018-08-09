21:21
9 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    27°C 14°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що
Вєсті Кремля
21:16, 8 серпня
Вєсті.UA. Санта-Порошенко. Збезчещена героїня
Вєсті.UA
20:00, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Війни Росії проти Грузії та України: експерти пояснили, як США можуть запобігти новому конфлікту

166 Читать новость на русском
Адміністрація Трампа може запобігти новій війні за участі Росії
Адміністрація Трампа може запобігти новій війні за участі Росії / Fox News

Росія розв'язала війну проти Грузії у 2008 році, а згодом вторглася на схід України у 2014-му. Аби не трапилось ще одного, можливо, страшнішого збройного конфлікту за участі РФ, адміністрації президента США Дональда Трампа варто звернути увагу на 5 важливих моментів.

Про це у статті для USA Today пишуть наукові співробітники Atlantic Council Деніел Фрід і Марк Сімаковські.

Читайте також: 10 років тому Грузія захищалась українською зброєю, – екс-міністр оборони

По-перше, Білому дому необхідно "готуватися як до звичайних, так і до незвичайних маневрів Росії, якими б малоймовірними вони не здавалися", зазначають автори, нагадуючи, що російсько-грузинська війна 2008 року стала несподіванкою для багатьох офіційних осіб США.

По-друге, "розбіжності на Заході можуть вселити Росії думку, що в неї є шанс безкарно скоїти агресію", продовжують експерти, описуючи як приклад суперечку, яка сталася в квітні 2008 року між США і Німеччиною про те, чи слід пропонувати Грузії й Україні План дій з підготовки до членства в НАТО.

По-третє, "під час конфлікту контртиск з боку Заходу і США може обмежити масштаби російської агресії. Російські війська розгорнулися і відійшли від Тбілісі почасти тому, що США запізнилися, але ефективно проявили рішучість, в тому числі – перекинули грузинських військових з Іраку безпосередньо в Грузію всупереч застереженням Росії", йдеться у публікації.

"На Донбасі українці чинили опір російським атакам, а Захід під керівництвом Барака Обами і канцлера ФРН Ангели Меркель наклав на Росію санкції", – нагадують Фрід і Сімаковські.

По-четверте, "широкий інтерес США до покращення російсько-американських відносин відтіснив на другий план спроби сформувати злагоджені та міцні міжнародні заходи у відповідь на війну 2008 року. Перезавантаження російсько-американських відносин, розпочате адміністрацією Обами, створила враження, що у Заходу коротка пам'ять", вважають аналітики.

І зрештою, як підтвердило російське вторгнення в Україну 2014 року, Росія дозволить своїм колишнім радянським сусідам мати певну внутрішню автономію, але пов'язану з російським ярмом,
– констатують Фрід та Сімаковські.

За їхніми твердженнями, на Заході деякі вважають, що поділ світу на сфери впливу неминучий і навіть надає стабілізуючий ефект. Однак насправді ніякого стабілізуючого ефекту немає, роблять висновок експерти.

Читайте також: Путін боїться лише одного: розвідник США пояснив, як зупинити главу Кремля

Теги: Новини Росії Новини політики Війна на Донбасі Новини США Новини Грузії війна
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
сьогодні, 21:02 Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
Анастасія Можаровська
Зарплати українських військових та цивільних громадян – у кого більші: інфографіка
сьогодні, 20:01 Зарплати українських військових та цивільних громадян – у кого більші: інфографіка
Катерина Петренко
Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії
сьогодні, 19:01 Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії
Інна Жолобович
"Ми й не уявляли, наскільки ви знахабніли": за що влада вимагає вибачень в українців
сьогодні, 19:00 "Ми й не уявляли, наскільки ви знахабніли": за що влада вимагає вибачень в українців
Дмитро Гнап
Подорожі Україною: дивовижні місця Житомирщини, які слід побачити на власні очі
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: дивовижні місця Житомирщини, які слід побачити на власні очі
Ірина Вихрущ
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Підсумки тижня: Мера Обухова обирали з резонансом
25 березня 2012 , 18:30
Американці представили собакоподібного робота на ім'я Spot
 12 лютого 2015 , 01:38
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук