Новий пакет допомоги від США: експерт пояснив, які його переваги

США оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів. ЗСУ отримають багато технічних засобів, потрібних для успішного продовження контрнаступу на Півдні.

Зокрема, Україна отримає бронекатери та дрони-камікадзе Phoenix Ghost. Як це вплине на ефективність військових на полі бою — розповів 24 каналу експерт Defence Express Іван Киричевський.

Зверніть увагу Перші танки T72 Україна отримає вже у грудні, – Кулеба

Експерт зазначив, що у переліку озброєнь в останньому пакеті військової допомоги від США Україні "все втішило".

Тому що 40 бронекатерів – це дуже непогана допомога, щоб відвойовувати далі Херсонщину після звільнення Херсона, тоді як 1100 дронів-камікадзе типу Phoenix Ghost залишаються секретними. Але є один цікавий їхній параметр – тривалість польоту 6 годин,

– пояснив оглядач.

За його словами, це дозволить ЗСУ "урівноважити" потенціал у повітряних атаках.

"Наче й у рашистів є 2400 летючих "мопедів", а у нас буде 1100 Harley Davidson, які дозволять завдавати ударів у глибину тилу противника в Криму і в Херсонській області. Якщо порівнювати Phoenix Ghost і Shahed-136 у тому, хто буде кращим – покаже практика бойового застосування", – додав фахівець.

Чим допоможе ЗСУ новий пакет військової допомоги від США: дивіться відео

Водночас він вказав, що важливим є те, ЗСУ все-таки отримали аналогічну систему до іранських "мопедів".

"Тривалість польоту Phoenix Ghost становить до 1000 кілометрів, як у "мопедів". Невідомо навіть, як цей безпілотник виглядає, бо його "секретять" зі зрозумілих причин. У нас була проблема, чим ЗСУ дістати таку глибину території противника, якщо він своїми "балалайками" закидає – тепер ми отримаємо засоби", – резюмував Киричевський.

Читайте також У США обіцяють надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона

Вас також може зацікавити – чи зменшать США військову допомогу Україні: дивіться відео

Військова допомога Україні: останні новини