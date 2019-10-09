Вони налякані, що їх кинуть напризволяще після розведення, – Золкіна про патріотів із Золотого

Проблема безпеки життя і здоров'я проукраїнських місцевих патріотів на лінії розмежування в умовах розведення – це питання, яке замовчується. Проукраїнські мешканці Золотого відчувають, що їх кидають напризволяще через те, що немає чітких гарантій безпеки після, ймовірно, тільки одностороннього відведення військ.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла політична аналітикиня Марія Золкіна.

Позиції готові: як відбуватиметься розведення військ в Петрівському і Золотому:

Вона навела приклад, коли в Станиці Луганській відведення військ на 100% було виконане тільки українською стороною.

Є обґрунтовані підозри, що і далі на інших ділянках інша сторона нічого не гарантує і не виконуватиме повноцінно відведення своїх військ відповідно. То проукраїнськи налаштованим патріотам, волонтерам чи то місцевим колишнім чиновникам, можливо, доведеться виїжджати,

– зазначила Золкіна.

Вона додала, що чула таку позицію від низки своїх особистих знайомих, які жили і свідомо лишилися на лінії розмежування, працювали на Україну в ріхних іпостасях протягом п'яти років. За їх словами, якщо не буде гарантовано безпеку у штучно створених сірих зонах, вони будуть виїжджати. Адже вони залишаються, практично, сам на сам з проблемою гарантування своєї безпеки.

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Також Золкіна наголосила, що проблема полягає не тільки в тому, що певна частина населених пунктів, окремих вулиць лишається оголеною – тобто без захисту, без повноцінного контролю з боку ЗСУ.

Проблема в тому, що на місце військових, наприклад, в Станиці Луганській, ніхто не прийшов. Тобто Нацполіція, Нацгвардія не створили жодних патрулів, жодного контролю повноцінного за цією територією. На практиці, місцеві говорять, що у штучно створену так би мовити сіру зону у Станиці Луганській ніхто не приходить, не з'являється, невідомо кого кликати на допомогу в разі, якщо відбувається щось небезпечне для них,

– наголосила політична аналітикиня.

Вона підкреслила, що спочатку треба вирішити цю проблему в Станиці Луганській і після цього вже обіцяти в ніших населених пунктах, де планують розведення.

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"Бо вчора (8 жовтня – 24 канал) обіцяли мешканцям Золотого, що на місце ЗСУ прийде Нацполіція. Але в який спосіб буде патрулюватися територія, скільки там буде особового складу, що саме вони будуть робити – це абсолютно невідомо", – зазначила Золкіна.

Місцеві патріоти говорять те, що вони відчувають, що їх залишають напризволяще. Я розумію, що тут є певний градус емоцій, тому що ніхто, в принципі, не розуміє для чого відбувається це розведення,

– запевнила аналітикиня.

"Якщо би це була частина великого плану демілітаризації регіону, і це був би тільки перший крок – то було би зрозуміло, принаймні, чого чекати за тим: роззброєння незаконних збройних формувань, виведення іноземних, тобто російських, військ з окупованої території. А зараз нічого такого немає, ніякої великої дорожньої карти немає. Що вона буде узгоджена у нормандському форматі – надії дуже примарні. Але чомусь ми наполягаємо саме на розведенні, при чому розуміємо, що виконувати його на сто відсотків буде тільки українська сторона", – додала експертка.

Тому місцеві налякані і вони відчувають, що вони залишаються не потрібні суспільству чи не потрібні державі, заради якої вони останніми роками працювали,

– сказала Золкіна.

На її думку, треба орієнтуватися саме на безпеку в питанні організації правопорядку на цій території, орієнтуватися саме на цих людей. "Нехай вони в меншості, бо відвертих активних активістів завжди мало в будь-якому населеному пукнті. Але треба орієнтуватися на них. А не на тих, хто вірить, що по них стріляє українська армія", – наголосила аналітикиня.

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Розведення військ на Донбасі: що відомо

Президент Зеленський 1 жовтня заявив, що на зустрічі ТКГ в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік зазначив, що розведення сил і засобів стартуватиме 7 жовтня.

Міністр оборони Андрій Загороднюк уточнив, що українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами.

Однак розведення військ так і не розпочалося 7 жовтня , і досі його немає. Адже це можливо лише за умови, коли проросійські бойовики припинять вогонь у районах розведення, натомість окупанти не припиняють стріляти.

6 жовтня Білецький разом з ветеранами бойових дій на Донбасі прибули в Золоте. На місці вони заявили, що готові захищати селище в разі відведення українських військ.



Карта окупованих територій Донбасу / інфографіка 24 каналу