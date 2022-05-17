Ворог завдав 5 ракетних ударів по Охтирці: пошкоджений дитсадок та будинки, є поранені
Російські військові продовжують обстрілювати Сумську область. Війська агресора завдали відразу 5 ракетних ударів по місту Охтирка.
Щонайменше 5 мирних людей отримали поранення
Про обстріл Охтирки 24 каналу повідомили джерела в Сумській обласній військовій адміністрації. Всього збройні сили Росії випустили 5 ракет по місту.
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Унаслідок ракетного удару російських військових було пошкоджено цивільну інфраструктуру Охтирки. Зокрема, руйнувань зазнали:
- дитячий садок;
- їдальня;
- приватні та багатоповерхові будинки.
Обстріл підтвердив Живицький
Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький підтвердив обстріл. Він заявив, що ворог близько 5 ранку завдав ракетного удару по Охтирці.
Він розповів, що 5 російських ракет вдарили по цивільних об'єктах та спричинили чимало руйнувань. Зокрема, загорілися складські приміщення.
Наслідки ракетного удару по Охтирі / Фото із соцмереж Живицького
Окрім того, ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під'їзду двоповерхового будинку, через що люди були заблоковані всередині.
Повідомляється, що удари прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний". Також у храмі повибивало вікна й постраждав і дитячий садок "Казка".
Живицький уточнив, що від ракетного удару по місту щонайменше п'ятеро поранених людей.
Російські військові обстрілюють Сумську область
Хоча російські військові відступили з Півночі, вони продовжують обстрілювати Сумську область з власної території.
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