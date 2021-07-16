На місце події прибули медики, але їм не вдалося врятувати хлопця. Це трапилось 15 липня на річці Вовча.
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Не помітила, що тоне
Дівчина пішла плавати. Пізніше вона помітила, що брата ніде немає. Сестра викликала швидку допомогу та рятувальників. Працівники ДСНС приїхали і витягнули тіло хлопця. Він був уже мертвим.
Тоді медики викликали на місце події поліцію. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приміткою "нещасний випадок".
Тіло хлопця відправили на експертизу. Триває досудове розслідування та з'ясовують всі обставини події.
На місці працювали поліцейські з Чугуївського районного управління.
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Останні нещасні випадки на водоймах серед дітей в Україні
- В Івано-Франківську 12 липня втопилась дівчинка. Їй було 12 років. Попередньо лікарі намагались врятувати її, але марно. Триває досудове розслідування.
- У Києві 2-річна дівчинка ледь не потонула в басейні 12 липня. Вона почала тонути, але дитину вчасно "відкачали" поліцейські.
- 7 липня у Кирилівці знайшли мертвим 17-річного хлопця, який зник напередодні. Він приїхав відпочивати в місто разом із друзями.