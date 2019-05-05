Выдача паспортов РФ украинцам: чем это грозит и как действовать новой власти

В Украине сейчас активно обсуждается тема выдачи российских паспортов проживающим на оккупированных территориях украинцам и перспектива выдачи данных документов всем желающим гражданам страны.

Речь идет не только о пресловутом давлении на новоизбранного президента и приглашение его, таким образом, к диалогу, а так же о продолжении латентной оккупации Украины.

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Следует понимать, что если в Кремле примут решение выдавать паспорта всем желающим гражданам Украины, то это создаст ажиотаж среди пророссийски настроенного населения. Это позволит, в первую очередь, для ФСБ вести на свободной территории списки открыто поддерживающих Россию и относить их в потенциальный резерв. Резерв, который может быть задействован в любой момент.

Кроме того, не забываем, что наличие российского паспорта у энного количества граждан той или иной страны, позволит Кремлю говорить о так называемой защите интересов "русскоговорящих россиян". Какой формы эта защита будет, политическая, экономическая, социальная или военная, думаю, и так понятно.

Так же, выдача паспортов это очень важный пропагандистский элемент, в котором Кремль сейчас нуждается как никогда. Дело в том, что с начала 2000-х годов для тогда еще нового и молодого президента Путина было большой проблемой, демонстрировать виртуальное благополучие России на фоне постоянно сокращающегося населения. И эту проблему решили растущим притоком в страну эмигрантов из стран бывшего СССР. Именно эмиграцией, а не растущей рождаемостью, все это время решалась демографическая проблема РФ.

В свою очередь, рупоры пропаганды вещали о привлекательности России для жизни, что ярко отражает приток новых граждан. Однако в 2018-м, впервые за 10 лет, население РФ уменьшилось на 86 тыс человек. Даже эмигранты не спасли, приток которых в разы уменьшился. Это стало ярким показателем того, что за последние несколько лет в России уровень жизни настолько упал, что в нее даже не хотят переезжать из других стран бывшего СССР. И с этим нужно тоже, что-то решать.

В пунктах выдачи российских паспортов для украинцев с оккупированных территорий не требуется для подачи заявки их личное присутствие. Личное присутствие необходимо лишь при получении паспорта. И тут, я вполне ожидаю настоящего ажиотажа с подачей заявок, от одного лица за всю улицу или подъезд, что и будет преподноситься с соответствующими пропагандистскими, пророссийскими нарративами.

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Не удивлюсь, что для подачи заявок будут использованы и взломанные базы данных абонентов, пользователей, покупателей розничных сетей и т.д коих великое множество на черном рынке. И не удивляйтесь, если через некоторое время вам на телефон могут приходить СМС с текстом типа: "Ваша заявка на получение паспорта гражданина РФ удовлетворена. Приезжайте в Новошахтинск за своим документом!" Даже не получая паспорт, сам факт поданных 100 тыс, 200 тыс или 500 тыс заявок будет преподноситься как победа для представителей "русского мира" и нести серьезный деморализующий фактор.

Как действовать новой власти?

Что же, красивые тексты писать в социальных сетях это дело не хитрое, а вот баталии на политической арене международного масштаба – совсем другое дело. И в данном случае, Украины должна будет требовать от мирового сообщества усиления санкционной нагрузки на Россию и в частности, на весь спектр лиц, который будет задействован в выдаче данных документов.

Да, Россия этим финтом решает целый спектр задач, оказывает давление на Киев, провоцирует пророссийское население Украины, создает прецедент с "русским" фактором, обеспечивает себя информацией о потенциальном резерве на территории Украины, решает внутренние пропагандистские задачи. Мы же должна приложить все усилия на международной арене, чтобы все эти "решения задач" вылились в болезненный и обременительный груз.

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