Відповідну інформацію повідомили рятувальники. Серед постраждалих були люди з інвалідністю.

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Внаслідок атаки росіян по гуртожитку загинули люди

Рятувальники повідомили, що інформація про влучання ракети 3-поверховий житловий будинок надійшла орієнтовно о 21:40 17 серпня.

Станом на 23:38 17 серпня пожежу локалізували. Працівники ДСНС продовжували гасити осередки пожеж та рятувати людей з-під завалів.

Загинуло 7 та постраждало 13 осіб (працівники ДСНС врятували 4 особи),

– повідомили рятувальники.

На місці трагедії ввечері 17 серпня працювали 80 осіб та 18 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Кількість поранених зросла

Станом на 00:38 18 серпня мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість поранених зросла.

Наразі 7 загиблих, 17 поранених,

– написав Терехов.

Мер Харкова додав, що:

всі поранені вже у лікарнях, де їм надають необхідну допомогу;

людей забезпечили потрібними ліками;

всім, хто залишився без даху над головою, надано житло.

"Те, що сталося ввечері середи ще раз довело – це не війна однієї армії проти іншої. Вони воюють за нашу смерть як народу. Саме тому вони б'ють житловими будинками", – пояснив Терехов.

Рятувальники намагаються витягнути людей з-під завалів: дивіться відео

Трагедія у харківській Салтівці / Фото ДСНС та Суспільне

Ракетний удар по Харкову: коротко

Ввечері 17 серпня мер Харкова Ігорс Терехов повідомив, що росіяни вдарили по харківському району Салтівка. На місці спалахнула пожежа.

Директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол розповів, що вороги випустили по Салтівському району Харкова крилату ракету "Калібр". Вона вдарила по гуртожитку, в якому жили понад 30 людей, зокрема діти та пенсіонери.

Радниця глави Харківської ОВА Наталя Попова повідомила, що серед жителів знищеного будинку на Салтівці були люди із вадами слуху. Попова пригадала також, що люди навіть не могли почути тривогу, вони не можуть озватись під час оголошення тиші рятувальникам.

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