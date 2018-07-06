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Смартфон Xiaomi Mi Max 3 показали на відео

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Так може виглядати Xiaomi Mi Max 3
Так може виглядати Xiaomi Mi Max 3 / gizmochina.com

У китайських соцмережах зявилось відео, на якому начебто ще неанонсований смартфон від Xiaomi – Mi Max 3. За чутками, смартфон буде справжнім велетнем – діагональ дисплею складе 6,9 дюймів.

Про це повідомляє GizmoChina.

Також, на кадрах можна розгледіти, що один з двох датчиків камери задньої панелі телефону, має роздільну здатність 12 МП. Другий датчик буде 5-мегапіксельним. На задній панелі розміщений і сканер відбитків пальців.

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Крім того, на плівці видно, що смартфон отримає батарею, ємністю 5 500 мАг.

Xiaomi Mi Max 3

Оприлюднили фото смартфона Xiaomi Mi Max 3

Як повідомляють інсайдери, Xiaomi Mi Max 3 буде працювати на процесорі Qualcomm Snapdragon 636. Будуть доступні дві модифікації: з 3 або 4 ГБ оперативної і 32 або 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Новинка має працювати на базі Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою MIUI 9.

Xiaomi Mi Max 3

Фото пролило світло на характеристики Xiaomi Mi Max 3

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Так може виглядати Xiaomi Mi Max 3

 

Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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