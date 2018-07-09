Xiaomi Mi Max 3 показали на новому відео: виглядає смартфон ефектно

Компанія Xiaomi поки не робить жодних заяв щодо дизайну, характеристик та навіть дати презентації нового смартфона Mi Max 3. При цьому в мережі з’являються все більше фото та відео, що проливають світло на характеристики новинки.

Зокрема, нещодавно з’явилось ще одне відео, на якому показаний Xiaomi Mi Max 3 у золотистому кольорі.

Про це пише prostotech.com.

Читайте також: Назвали ціну смартфона Xiaomi Mi Mix 3: вартість моделей "кусається"

На кадрах можна добре розгледіти дизайн телефона. Як свідчать кадр, Mi Max 3 отримав класичний металевий корпус із сканером відбитків пальців на задній панелі. Там же розміщена подвійна вертикальна камера зі світлодіодним спалахом.

Xiaomi Mi Max 3 показали на новому відео

Розмір екрану має співвідношення 18: 9, без вирізу. Також у порівнянні з рукою ми можемо уявити розміри. Кадри доводять, що Mi Max 3 став найбільшим смартфоном, що виробляє компанія Xiaomi, отримавши діагональ дисплея 6,9 дюймів.

Як можна розгледіти на наліпці, пристрій отримає і потужну батарею на 5500 мАг.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно