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Скільки бюджетний смартфон Xiaomi Redmi S2 буде коштувати в Україні

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Скільки Xiaomi Redmi S2 буде коштувати в Україні
Скільки Xiaomi Redmi S2 буде коштувати в Україні / Фото з відкритих джерел

Вже незабаром новий бюджетний смартфон від Xiaomi надійде у продаж в Україні. При цьому мережа магазинів «Алло» (Xiaomi називає їх офіційним партнером в Україні) вже оприлюднила ціни на смартфони в Україні.

Про це пише видання Tehnot.com.

Так, Xiaomi Redmi S2 на українському ринку з’явиться у двох конфігураціях: з 3 ГБ внутрішньої та 32 ГБ вбудованої пам’яті або 4/64 ГБ пам'яті. Коштуватимуть моделі 4799 гривень і 5799 гривень відповідно. Доступні моделі у золотому, рожевому золоті та сірому кольорах (також в списку згадується блакитний, але на нього не можна оформити попереднє замовлення).

Читайте також: Xiaomi офіційно представила бюджетник Redmi S2 зі штучним інтелектом

При цьому, коли саме смартфони з’являться в Україні в мережі не повідомили.

Xiaomi Redmi S2 має 6-дюймовий екран з роздільною здатністю 1440х720 крапок. Працює пристрій на процесорі Snapdragon 625. Redmi S2 подвійну основну камеру з модулями на 12 і 5 Мп. Для Селфі тут передбачений 16-Мп сенсор.

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Теги: Смартфони Xiaomi Техно
Джерело: 24 Канал
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