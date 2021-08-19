Пасажирка до того ж обізвала кондуктора "карликом". Інцидент трапився 19 серпня. У мережі виклали відео з місця події.
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Надто дорого
- У тролейбусі жінка не хотіла платити за проїзд, бо сказала, що він "все дорожчає".
- Вона почала ображати кондуктора, який хворий на нанізм (інакше карликовість).
- Тоді водій зупинив тролейбус і сказав жінці вийти.
- Люди почали кричати, щоб пасажирка пішла, бо інакше тролейбус не поїхав би.
- Вона відмовлялась і постійно називала себе "нещасною жінкою".
- Тоді один із пасажирів випхав її силою. Опісля пасажирка ще кричала людям вслід.
Як у Харкові випхали жінку з тролейбуса, бо вона не хотіла платити: дивіться відео
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