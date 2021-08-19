Пасажирка до того ж обізвала кондуктора "карликом". Інцидент трапився 19 серпня. У мережі виклали відео з місця події.

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Надто дорого

У тролейбусі жінка не хотіла платити за проїзд, бо сказала, що він "все дорожчає".

Вона почала ображати кондуктора, який хворий на нанізм (інакше карликовість).

Тоді водій зупинив тролейбус і сказав жінці вийти.

Люди почали кричати, щоб пасажирка пішла, бо інакше тролейбус не поїхав би.

Вона відмовлялась і постійно називала себе "нещасною жінкою".

Тоді один із пасажирів випхав її силою. Опісля пасажирка ще кричала людям вслід.

Як у Харкові випхали жінку з тролейбуса, бо вона не хотіла платити: дивіться відео

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