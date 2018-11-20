"Я був впевнений, що ми зараз помремо", – у Чикаго ліфт з людьми впав з 95 поверху

У Чикаго в хмарочосі впав ліфт: загалом кабіна пролетіла 84 поверхи вниз, поки не зупинилася поблизу 11 поверху. Усім пасажирам ліфту вдалося вижити.

Про це повідомляє ABC.

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Загалом у ліфті перебували шестеро людей, серед яких була вагітна жінка. Пасажири їхали ліфтом і, раптом, кабіна зупинилася. Їм вдалося зв'язатися зі своїми друзями, які викликали служби порятунку.

Рятувальна операція тривала близько трьох годин. Аби дістати постраждалих, рятувальникам довелося пробити діру у бетонній стіні. Поки незрозуміло, чому ліфт зупинився на 11 поверсі, а не полетів далі. Відомо, що причиною падіння ліфту став розрив кількох тросів.



Рятувальна операція тривала близько трьох годин/ Джерело: АВС

Постраждалі розповідають, що ліфт опускався в нормальному режимі, а в один момент почав падати. Кабіна швидко заповнилася пилом.

Я був впевнений, що ми зараз помремо,

– розповідає 50-річний Джеймі Монтемайор, який перебував у ліфті разом зі своєю дружиною.

Представники Будівельного департаменту Чикаго повідомляють, що влада наразі розслідує інцидент.